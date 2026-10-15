От "Нейрофеста" до AI Journey: стартовала премия AI Creative Awards

Прием заявок на первую национальную общеиндустриальную профессиональную награду для ИИ-креаторов, цифровых художников и разработчиков AI Creative Awards, объявили 14 октября на пресс-конференции в ТАСС. Премия проводится АНО "Ленинка Арт" в рамках национальной программы "Нейрофест" при поддержке Сбербанка и предназначена для авторов готовых продуктов и реализованных проектов в области культуры и творчества, использующих искусственный интеллект.

Официальное открытие премии и объявление номинантов состоятся на фестивале "Нейрофест", который пройдет 20–21 ноября в Кластере видеоигр в Сколково при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Там же наградят участников акселератора национальной программы. Победителей премии назовут на ключевом технологическом событии страны — международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026, которая пройдет в конце ноября в Москве.

Заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский подчеркнул значение совместной работы государства, технологических компаний и учреждений культуры в развитии искусственного интеллекта.

"Государство как регулятор, создавая условия для развития национальных и суверенных моделей искусственного интеллекта, прислушивается к мнению разработчиков, пользователей и экспертов. При этом важно, чтобы в этом диалоге участвовали креаторы и крупные культурные институции, такие как "Союзмультфильм", "Эрмитаж" или Российская государственная библиотека. Для этого нужна площадка, где все участники могут обмениваться мнениями, технологическими решениями и обсуждать общие задачи. "Нейрофест" создается как раз для такого взаимодействия", — отметил Александр Журавский.

Профессиональное признание для готовых проектов

AI Creative Awards ориентирована на авторов, которые уже воплотили свои замыслы. Такой подход позволяет оценивать применение искусственного интеллекта по созданному продукту, его содержанию и практической пользе.

Директор "Ленинка Арт" Анна Серебровская рассказала о значении премии для нового поколения творческих специалистов.

"С помощью искусственного интеллекта авторы создают фильмы, музыку, изображения и другие продукты. Нам важно показать результаты этой работы и дать им профессиональную оценку. AI Creative Awards предназначена для готовых проектов, в которых уже можно увидеть, как технология помогла воплотить замысел. За каждым таким продуктом стоят люди, их идеи, знания и труд. Премия поможет представить этих авторов профессиональному сообществу и привлечь внимание к новым способам работы в культуре и креативных индустриях", — подчеркнула Серебровская.

В свою очередь Управляющий директор — начальник Управления маркетинга генеративного ИИ Сбербанка Алёна Конурина отметила, что технологии уже сегодня снижают порог входа в индустрию для молодых креаторов и позволяют заявить о себе через доступные инструменты.

"Сбер создает ИИ-решения для развития креативной экономики. Мы даем рынку практические и теоретические знания, инструменты, такие как GigaChat и Kandinsky, и поддержку для перехода к использованию ИИ-технологий. Креативная индустрия формирует сознание и эмоции общества, поэтому критически важно иметь в доступе разнообразные и надёжные отечественные инструменты, понимающие в том числе наш культурный код. AI Creative Awards даст возможность широкому кругу профессионалов креативной индустрии получить признание, а также поможет популяризировать искусственный интеллект как современный инструмент для воплощения творческой мысли. Уверены, это вдохновит других креаторов активнее использовать технологические достижения", — отметила Алёна Конурина.

Что меняется в творческих индустриях

На пресс-конференции представители из сфер анимации, музыки и медиа обсудили, как искусственный интеллект влияет на производство контента и его продвижение. Их опыт показывает разнообразие задач, с которыми работают ИИ-креаторы.

Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева обратила внимание на распространение ИИ в кино и анимации, а также на интерес пользователей к экспериментам с известными персонажами.

"Искусственный интеллект уже стал частью реальности кино и анимации. Чем быстрее мы научимся работать с ним, тем больше возможностей получим для развития. Мы с интересом относимся к пользовательскому контенту с персонажами "Союзмультфильма", созданному с помощью ИИ. Технология остается инструментом в руках человека-творца, поэтому нам важно поддерживать авторов, которые осваивают новые способы работы", — рассказала Юлиана Слащева.

Музыкант, народный артист РФ Игорь Бутман рассказал о возможностях ИИ на примере клипа "Русь", в котором музыка соединилась с образами картин Виктора Васнецова.

"Я пришел в Русский музей, увидел картины Виктора Васнецова и был под огромным впечатлением. Мне пришла мысль, что можно соединить эту музыку и Русский музей, и у нас получился клип "Русь. Ожившая картина". Мы снимали его обычными камерами, а также с нами работали художники, использующие искусственный интеллект. Все получилось очень естественно, красиво, неожиданно. Можно соединить поэзию, изобразительное искусство, музыку, джаз, и все это оживает. Это, конечно, уникальная возможность", — отметил Игорь Бутман.

Профессиональное признание важно и для дальнейшего продвижения авторских работ. Владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор рассказал о возможностях медиа в знакомстве широкой аудитории с новыми проектами.

"Наш медиахолдинг работает с аудиторией в 60 миллионов человек. Мы можем менять сообщения на экранах в зависимости от времени суток, погоды или происходящих событий. Но чтобы бренд или событие запомнили, нужна эмоция. Поэтому для нас важен союз технологий и сильной творческой идеи. Мы видим в премии сильный сигнал всей креативной экономике: ИИ в коммуникациях перестаёт быть экспериментом и становится рабочим инструментом. И мы готовы показывать всей стране проекты, созданные с помощью отечественных решений", — подчеркнул Константин Майор.

Наряду с творческими работами премия ориентирована на готовые ИИ-продукты для отрасли. Генеральный директор Ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта" Валерия Воробьева подчеркнула значение взаимодействия разработчиков и специалистов культуры при оценке таких решений.

"Культура — одна из самых требовательных сфер для внедрения технологий. Важно проверить качество результата, требования к данным и условия внедрения. Когда разработчики обсуждают эти вопросы с будущими пользователями, у проекта появляется больше шансов перейти от эксперимента к практическому применению. Для бизнеса это доступ к свежим решениям и вариативным сценариям, которые сложно придумать внутри одной отрасли", — отметила Валерия Воробьева.

Специально для победителей Премии Сбер приготовил призы: две смены в SberStudios с уникальным оборудованием и графическими возможностями, день в кампусе СберУниверситета, годовой доступ к художественным, деловым, образовательным и другим изданиям библиотеки Сбера, у также умные устройства от SberDevices.