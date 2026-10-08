T2 вступил в РСС для борьбы с телефонным фродом и работы над 5G на международном уровне

Т2, российский оператор мобильной связи, присоединился к Региональному содружеству в области связи (РСС). Участие в организации позволит Т2 работать над самыми актуальными и острыми вопросами телекома совместно с международным сообществом. Главными направлениями сотрудничества станут внедрение технологий ИИ, противодействие телефонному мошенничеству и киберпреступлениям, обсуждение международной тарифной политики и развитие стандартов 5G/6G.
По итогам последнего заседания T2 присоединился к совету операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС. Это межправительственный координирующий орган в области связи и ИТ, который объединяет профильные цифровые министерства 13 стран и более 60 компаний.
В условиях глобальных изменений телеком-отрасли анализ международного опыта — это важный инструмент бенчмаркинга лучшего опыта регуляторики и трансформации бизнеса. Совет служит площадкой для обсуждения приоритетных задач и полезных кейсов в телекоме, разработки технических стандартов и нормативных актов, внедрения инноваций.
Одно из ключевых направлений сотрудничества — развитие современных технологий в сетях связи, включая искусственный интеллект и 5G, что особенно актуально в свете недавнего коммерческого запуска стандарта в России. Участники совета консолидируются для противодействия телефонному мошенничеству, решения вопросов информационной безопасности, формирования принципов операторских взаиморасчетов и международных услуг. На базе РСС организованы рабочие органы по таким вопросам, как использование радиочастот, информатизация общества, цифровая трансформация государства и бизнеса.
Сегодня РСС объединяет "цифровые" министерства России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Болгарии, Словении и Кубы.
Дмитрий Петров, заместитель генерального директора по корпоративному развитию T2:
"Вступление в РСС дает Т2 возможность напрямую обмениваться опытом с представителями телекома разных стран и участвовать в обсуждении общих для рынка задач. Консолидация представителей сферы связи и других отраслей критична для борьбы с телефонным мошенничеством. Но такие преступления часто совершаются из-за рубежа, поэтому сотрудничество с другими странами позволяет вывести обсуждение темы на новый уровень. Это же касается и вопросов 5G и 6G: если в первом случае будет ценным обмен кейсами, то во втором — работа над стандартом, требования к которому еще формируются. Такой обмен практиками поможет лучше понять изменения в отрасли и учитывать опыт других стран при развитии собственных решений".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово