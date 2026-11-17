Четыре легендарных чит-кода из игр, которые мы помним лучше, чем дни рождения родственников.
Мы выросли. Полюбили есть суп, научились записываться к врачу через интернет и познали ценность восьмичасового сна. Но стоит разбудить нас среди ночи — мы без запинки назовем те самые заклинания из детства, которые делали нас всесильными в виртуальном мире. Да-да, те самые чит-коды!
Мы решили смахнуть скупую ностальгическую слезу и вспомнить пять великих комбинаций, которые навсегда изменили правила игры. А бонусом — чит-код, который хоть и активируется в онлайне, но дает плюшки в самой настоящей реальной жизни.
HESOYAM — когда нет времени на раскачку (GTA: San Andreas)
Если бы этот код работал в реальной жизни, мировая экономика рухнула бы за пару секунд, а автосервисы закрылись бы навсегда. Вы только представьте: ваш автомобиль горит, вокруг воют сирены, здоровье на нуле, а в кармане пусто. Вы быстро стучите пальцами по клавиатуре, вбивая заветные семь букв, — и вуаля!
Что делал: полностью восстанавливал здоровье, давал броню, мгновенно чинил вашу разбитую в машину (даже если она уже лежала на крыше и готовилась взлететь на воздух). Ах да, еще накидывал скромные 250 тысяч долларов на карманные расходы. Настоящий подорожник для души и тела Карла Джонсона.
Motherlode — спонсор ваших архитектурных безумств (серия The Sims)
Давайте будем откровенны: мало кто включал The Sims, чтобы честно водить персонажа на работу посудомойщиком и пять игровых лет копить на приличный диван. Мы приходили туда строить трехэтажные замки с бассейнами и покупать самую дорогую кровать с балдахином! А открывал эти возможности для нас легендарный чит motherlode.
Что делал: одним махом добавлял 50 000 симолеонов на счет семьи. После минутного спама этим кодом в строке ввода ваши симы могли официально увольняться, нанимать дворецкого и до конца своих дней не вылезать из джакузи.
IDDQD — те самые светящиеся глаза (DOOM)
В начале 90-х эта короткая аббревиатура была спасением для игроков, а спустя годы все еще крутится в терабайтах интернет-фольклора. Еще бы — одна только иконка с изображением главного персонажа запоминалась не хуже, чем-то самое лицо телекомпании "ВИД" — и все из-за горящих глаз на иконке персонажа-морпеха!
Что делал: включал классический "режим бога". Урон переставал существовать как явление. В комплекте с кодом IDKFA (все оружие, патроны и ключи) превращал суровый хоррор-шутер в расслабляющую вечернюю прогулку.
Код Konami: ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A (Contra и десятки других игр)
Дедушка всех чит-кодов и настоящая икона гейм-культуры. Его придумал разработчик Кадзухиса Хасимото в 1986 году, когда портировал аркаду Gradius на приставку NES. Игра показалась ему настолько зубодробительно сложной, что он просто не мог пройти ее во время тестирования — и оставил для себя небольшую лазейку, которую забыл удалить перед релизом.
Что делал: в легендарной Contra эта комбинация превращала стандартные три жизни в царские 30. В последующих версиях игр код был сохранен как "пасхалка" и мог давать другие плюшки.
Бонус: MiXX — когда преимущества нужны в реальной жизни
Вы прошли игру, все герои остались за экраном, а в жизни — другие события и свои приятные моменты. Но согласитесь, иногда так хочется открыть консоль и вбить туда какой-нибудь нехитрый чит, чтобы день стал чуточку лучше. И мы такой знаем: MiXX от мобильного оператора Т2!
Что дает: собирает в одной подписке все, что вы любите. Пользуйтесь всем, что действительно нужно: "Яндекс.Плюс", онлайн-кинотеатры, нейросети GPTMobile, VK Музыка, каталог электронных книг Литрес и многим другим с выгодой до 4000 рублей. Пользоваться подпиской могут абоненты любых операторов.
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Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет