Четыре легендарных чит-кода из игр, которые мы помним лучше, чем дни рождения родственников.

Мы выросли. Полюбили есть суп, научились записываться к врачу через интернет и познали ценность восьмичасового сна. Но стоит разбудить нас среди ночи — мы без запинки назовем те самые заклинания из детства, которые делали нас всесильными в виртуальном мире. Да-да, те самые чит-коды!

Мы решили смахнуть скупую ностальгическую слезу и вспомнить пять великих комбинаций, которые навсегда изменили правила игры. А бонусом — чит-код, который хоть и активируется в онлайне, но дает плюшки в самой настоящей реальной жизни.

HESOYAM — когда нет времени на раскачку (GTA: San Andreas)

Если бы этот код работал в реальной жизни, мировая экономика рухнула бы за пару секунд, а автосервисы закрылись бы навсегда. Вы только представьте: ваш автомобиль горит, вокруг воют сирены, здоровье на нуле, а в кармане пусто. Вы быстро стучите пальцами по клавиатуре, вбивая заветные семь букв, — и вуаля!

Что делал: полностью восстанавливал здоровье, давал броню, мгновенно чинил вашу разбитую в машину (даже если она уже лежала на крыше и готовилась взлететь на воздух). Ах да, еще накидывал скромные 250 тысяч долларов на карманные расходы. Настоящий подорожник для души и тела Карла Джонсона.

Motherlode — спонсор ваших архитектурных безумств (серия The Sims)

Давайте будем откровенны: мало кто включал The Sims, чтобы честно водить персонажа на работу посудомойщиком и пять игровых лет копить на приличный диван. Мы приходили туда строить трехэтажные замки с бассейнами и покупать самую дорогую кровать с балдахином! А открывал эти возможности для нас легендарный чит motherlode.

Что делал: одним махом добавлял 50 000 симолеонов на счет семьи. После минутного спама этим кодом в строке ввода ваши симы могли официально увольняться, нанимать дворецкого и до конца своих дней не вылезать из джакузи.

IDDQD — те самые светящиеся глаза (DOOM)

В начале 90-х эта короткая аббревиатура была спасением для игроков, а спустя годы все еще крутится в терабайтах интернет-фольклора. Еще бы — одна только иконка с изображением главного персонажа запоминалась не хуже, чем-то самое лицо телекомпании "ВИД" — и все из-за горящих глаз на иконке персонажа-морпеха!

Что делал: включал классический "режим бога". Урон переставал существовать как явление. В комплекте с кодом IDKFA (все оружие, патроны и ключи) превращал суровый хоррор-шутер в расслабляющую вечернюю прогулку.

Код Konami: ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A (Contra и десятки других игр)

Дедушка всех чит-кодов и настоящая икона гейм-культуры. Его придумал разработчик Кадзухиса Хасимото в 1986 году, когда портировал аркаду Gradius на приставку NES. Игра показалась ему настолько зубодробительно сложной, что он просто не мог пройти ее во время тестирования — и оставил для себя небольшую лазейку, которую забыл удалить перед релизом.

Что делал: в легендарной Contra эта комбинация превращала стандартные три жизни в царские 30. В последующих версиях игр код был сохранен как "пасхалка" и мог давать другие плюшки.

Бонус: MiXX — когда преимущества нужны в реальной жизни

Вы прошли игру, все герои остались за экраном, а в жизни — другие события и свои приятные моменты. Но согласитесь, иногда так хочется открыть консоль и вбить туда какой-нибудь нехитрый чит, чтобы день стал чуточку лучше. И мы такой знаем: MiXX от мобильного оператора Т2!

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