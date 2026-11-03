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Финансы Экономика и бизнес

Самарская область вошла в число наиболее активных среди пользователей инвестиционного сервиса МТС

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС" проанализировала объем пополнений со стороны пользователей инвестиционного сервиса "МТС Накопления". Самарская область вошла в число регионов, где жители активнее всего инвестировали свои накопления.

По итогам 9 месяцев 2026 года аналитики зафиксировали увеличение накоплений в сервисе в семь раз. Совокупно россияне хранят в "МТС Накоплениях" около 28 млрд рублей. Чаще и активнее всего инвестируют свои накопления жители Москвы, на которых приходится более половины общего объема пополнений. В число лидеров-регионов также вошли Санкт-Петербург (4%), Краснодарский край (3%), Башкортостан и Свердловская область (по 2%), Татарстан (1,5%), Новосибирская и Ростовская области (по 1,3%), а также Самарская область и Нижегородская область (по 1,2%).

Инвестировать в сервисе по ставке до 15% годовых через приложение Мой МТС могут абоненты любых операторов. Подать заявку на вывод денег можно в любой момент, срок вывода — до трех дней. По итогам второй декады октября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 банков составила 13,06%.

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