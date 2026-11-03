Авито и "Хватамба": 30 миллионов товаров со скидками до 90%

С 30 октября на Авито стартует масштабная осенняя распродажа "Хватамба", приуроченная к главным дням шопинга — 11.11 и "Чёрной пятнице". Покупателям будет доступно более 30 млн предложений: от электроники и бытовой техники до одежды, аксессуаров и товаров для дома. Скидки на отдельные позиции достигнут 90%, а некоторые лоты можно будет забрать всего за 99 рублей.
Сезонные распродажи традиционно вызывают ажиотаж. В среднем за время таких акций на платформе уходит более миллиона товаров. Прошлогодняя "Чёрная пятница" и вовсе побила рекорды: пользователи купили на Авито свыше 1,5 миллиона вещей на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
В распродаже примут участие товары из разных категорий: одежда, электроника, запчасти и аксессуары для автомобилей, а также товары для дома и повседневной жизни. Пользователи смогут выбирать как среди новых товаров с настоящими скидками от магазинов и профессиональных продавцов, так и среди ресейл-позиций от частных лиц. При этом широкий ассортимент позволит сравнивать предложения не только по цене, но и по состоянию, качеству и характеристикам товаров.
"В рамках сезонных распродаж мы делаем ставку на сочетание скидок как на новые, так и на ресейл товары: пользователи всё чаще сравнивают цены и не готовы жертвовать качеством ради экономии, поэтому в подборках — и товары со скидкой от продавцов, и вещи с рук, которые в среднем на 22–32% дешевле новых. Для нас важно, чтобы распродажа помогала пользователям не просто экономить, а находить именно то, что им действительно нужно, по подходящей цене. Для продавцов же сезон распродаж — хорошая возможность быстрее найти покупателя на вещи, которыми они больше не пользуются на фоне повышенного спроса" — отметила Елена Низовцева, руководитель бизнес-направлений "Распродажи, промо и мотивационные программы" Авито.
Корректность скидок во время "Хватамбы" будет контролировать специальный алгоритм платформы. При этом платформа будет проверять корректность скидок с помощью специального алгоритма. Он исключает из распродажи товары, стоимость которых была искусственно завышена перед началом акции, чтобы специальные предложения отражали реальные скидки.
Последние комментарии
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... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
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