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Энергетика ТЭК

В Самаре выбрали лучших специалистов по охране труда группы "Т Плюс"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском учебно-курсовом комбинате завершились соревнования профессионального мастерства среди специалистов по охране труда ПАО "Т Плюс". Победителем стала Марина Строганова, представитель Удмуртского филиала энергокомпании.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

В конкурсе приняли участие работники 14 филиалов "Т Плюс", а также представители АО "ЭнергоремонТ Плюс". В течение трёх дней им предстояло преодолеть пять этапов. В их числе проверка знаний документации, порядка расследования несчастных случаев, оценки рисков на рабочих местах, навыков по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты от вредных и опасных факторов, а также оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.

В ходе оценки умений и навыков Марина Строганова набрала 235 баллов из 290 возможных. В тройку лидеров также вошли Алексей Ягафаров (Оренбургский филиал) и Анна Погудина (Кировский филиал). Двое лучших специалистов по охране труда будут представлять компанию "Т Плюс" на Всероссийских соревнованиях профмастерства, которые пройдут в Москве в ноябре 2026 года.

"Цель соревнований оценить уровень знаний участников и правильность их применения на практике, при этом мы создали для участников нестандартную, стрессовую ситуацию и оценили грамотность принимаемых ими решений. Подобный опыт бесценен для специалистов по охране труда, каждый из которых должен быть готов сохранять собранность и спокойствие при любых условиях. Уверен, багаж знаний, полученный на соревнованиях, пригодится всем участникам для дальнейшего профессионального роста", — отметил главный судья — начальник управления безопасности труда и охраны здоровья ПАО "Т Плюс" Юрий Никонов.

Специалисты по охране труда — ключевые эксперты на энергопроизводстве. От их работы по профилактике травматизма зависят жизнь и здоровье персонала. Проведение конкурса профмастерства даёт возможность участнику повысить свою квалификацию, обменяться опытом с коллегами, открывает дополнительные пути для карьерного роста и профессионального развития.

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