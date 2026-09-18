Счет на 3 млрд может выставить "ССК" мэрии Самары

АО "Самарская сетевая компания" ("ССК"), потерявшее право аренды муниципальных электросетей Самары, готовится выставить городу миллиардные счета. Это следует из материалов арбитража.

Напомним, в апреле Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск прокуратуры, потребовавшей вернуть муниципалитету линии электропередач, кабельные линии, электросетевые комплексы, здания и сооружения, переданные в аренду в 1997 году.

Компания пытается оспорить это решение. Сейчас дело рассматривается в кассационной инстанции. Параллельно "ССК" попыталась добиться приостановления исполнения решения суда первой инстанции. 14 сентября Арбитражный суд Поволжского округа в этом отказал. При этом в постановлении раскрыты финансовые претензии компании к муниципалитету, которые она предъявит, если не удастся вернуть право аренды.

Представители "ССК" заявили, что в 2024 - 2026 гг. компания, будучи территориальной сетевой организацией, выплатила гарантирующим поставщикам 6,5 млрд руб. в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях. Из них более 3 млрд руб. составила стоимость потерь по муниципальным объектам, находившимся в аренде. Средства выплачивались гарантирующим поставщикам - АО "Самарагорэнергосбыт" и ПАО "Самараэнерго".

Если договор аренды в итоге будет признан ничтожным (а такое решение уже приняли две инстанции), то "ССК" обратится за взысканием данной суммы с собственника муниципального имущества в лице департамента управления имуществом, заявили в компании. В "ССК" добавили при этом, "что с учетом дефицитного бюджета городского округа Самара и суммы (здесь уже фигурирует сумма в 2,7 млрд рублей - Прим. Волга Ньюс), будет являться критической финансовой нагрузкой на бюджет муниципального образования".

Кроме того, в "ССК" отметили, что в будущем городской округ Самара как собственник имущества обязан будет оплачивать гарантирующим поставщикам потери электроэнергии в размере от 100 до 130 млн руб. ежемесячно.