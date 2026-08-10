Энергетики сообщили о временных отключениях света с 11 по 12 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

11.08.2026 г. с 9-00 до 17-00 (время местное):

Кинель-Черкасский район:

с. Кинель-Черкассы (ул. Пионерская, Чапаевская, Ленинская, Карла Маркса, Комсомольская, Революционная, Красноармейская, Крестьянская)

11.08.26г. с 09-00 до 13-00 (время местное):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы, ул. Ленинская)

11.08.26г. с 10-00 до 16-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева)

11.08.26г. с 10-00 до 14-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Брусяны (ул. Набережная, ул. Советская)

11.08.26г. с 14-00 до 16-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Валы (ул. Красноармейская)

11.08.26г. с 09-00 до 17-00 (время местное):

г. Чапаевск

ул. Победы, ул. Текстильщиков, ул. Солдатская

11.08.26г. с 09-00 до 16-00 (время местное):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Казанская)

11.08.26г. с 09-00 до 16-00 (время местное):

Красноармейский район:

д. Нестеровка, д. Александровка, д. Арсентьевка

11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Городцовка (ул. Лучистая)

11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Екатериновка

11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский)

11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская)

11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача)

11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача)

11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная)

11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Шилан (ул. Заречная)

11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя)

11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача)

11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Екатериновка

11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

СНТ Светлопольские дачи (ул. Овражная)

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Сосновая)

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая)

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Екатериновка

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная)

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский)

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская)

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача) (ул. Береева)

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача)

12.08.2026 с 9-00 до 15-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная)

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Шилан (ул. Заречная)

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя)

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача) (ул. Муратовых)

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Екатериновка

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача)

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

СНТ Светлопольские дачи (ул. Овражная)

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Красный Яр

12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.