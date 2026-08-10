Энергетики сообщили о временных отключениях света с 11 по 12 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
11.08.2026 г. с 9-00 до 17-00 (время местное):
Кинель-Черкасский район:
с. Кинель-Черкассы (ул. Пионерская, Чапаевская, Ленинская, Карла Маркса, Комсомольская, Революционная, Красноармейская, Крестьянская)
11.08.26г. с 09-00 до 13-00 (время местное):
Волжский район:
с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы, ул. Ленинская)
11.08.26г. с 10-00 до 16-00 (время местное):
Ставропольский район:
с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева)
11.08.26г. с 10-00 до 14-00 (время местное):
Ставропольский район:
с. Брусяны (ул. Набережная, ул. Советская)
11.08.26г. с 14-00 до 16-00 (время местное):
Ставропольский район:
с. Валы (ул. Красноармейская)
11.08.26г. с 09-00 до 17-00 (время местное):
г. Чапаевск
ул. Победы, ул. Текстильщиков, ул. Солдатская
11.08.26г. с 09-00 до 16-00 (время местное):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Казанская)
11.08.26г. с 09-00 до 16-00 (время местное):
Красноармейский район:
д. Нестеровка, д. Александровка, д. Арсентьевка
11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Городцовка (ул. Лучистая)
11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Екатериновка
11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Подлесный (ул. Подлесная).
11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Новый Буян (п. Горьковский)
11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Первомайская)
11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (Удача)
11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (Удача)
11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Солнечная)
11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Шилан (ул. Заречная)
11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Крайняя)
11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача)
11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Екатериновка
11.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
СНТ Светлопольские дачи (ул. Овражная)
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Сосновая)
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая)
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Екатериновка
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Подлесный (ул. Подлесная)
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Новый Буян (п. Горьковский)
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Первомайская)
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (Удача) (ул. Береева)
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача)
12.08.2026 с 9-00 до 15-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Солнечная)
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Шилан (ул. Заречная)
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Крайняя)
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача) (ул. Муратовых)
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Екатериновка
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача)
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
СНТ Светлопольские дачи (ул. Овражная)
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Красный Яр
12.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Нижняя Солонцовка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.