Энергетики сообщили, где в области временно отключат свет с 21 по 23 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

21.07.2026 года с 09:00 до 17:00 (местного времени):

г. Новокуйбышевск,

ул. Ульяновская

21.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка

21.07.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Менжинский (ул. Луговая, ул. Березовая, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Ульяновская)

21.07.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка

21.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташёлка (ул. Менжинского, ул. Полевая)

21.07.2026 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Новый Сарбай (СПК Калягина)

21.07.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Новый Сарбай (ул. Колхозная)

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Лопатино

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Конезавод

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Потаповка

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Калмыковка

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Лужки.

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Садовая, ул. Сиреневая).

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая, ул. Карьерная).

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. п. Лесной, ул. Советская).

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая, ул. Рощинская).

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Русская Селитьба (ул. Первомайская).

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Липовая).

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Дорожная).

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Шоссейная).

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).

21.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка

21.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Глубокий

21.07.206 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка

22.07.2026 года с 10:00 до 13:00 (местного времени):

Безенчукский район,

ж/д_ст. Звезда, ООО Искра



22.07.2026 года с 13:00 до 17:00 (местного времени):

Безенчукский район,

п. Прибой, ул. Гаражная, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Цветочная, КФХ Седов

22.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Шабаловка (ул. Мира).

22.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Кузьминовка

22.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новая Шентала

22.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Хмелевка

22.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тёплый Стан

22.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

22.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян

22.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский

22.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая, ул. Карьерная)

22.07.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. п. Лесной, ул. Советская).

22.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая, ул. Рощинская).

22.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Русская Селитьба (ул. Первомайская).

22.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Липовая).

22.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

22.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Дорожная).

22.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Шоссейная).

22.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

22.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

22.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (Таламбировых).

22.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).

22.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка

22.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Глубокий

22.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка

22.07.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Лопатино

22.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Зеленая, ул. Ставропольская, ул. Спортивная, ул. Сиреневая, ул. Климушкина, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Дорожная, ул. Тополиная, ул. Полевая, ул. Заречная);

22.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Ремнева, ул. Советская, ул. Менжинского, ул. Дачная, ул. Садовая);

23.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Зеленая, ул. Ставропольская, ул. Спортивная, ул. Сиреневая, ул. Климушкина, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Дорожная, ул. Тополиная, ул. Менжинского, ул. Советская, ул. Ремнева, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Заречная);

23.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Красный Берег

23.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

23.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Зеленовский

23.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Верхний

23.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Клин

23.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Владимировка

23.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Колхозная, ул. Рабочая, переулок Чапаевский).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.