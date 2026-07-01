Энергетики сообщили о временном отключении света с 2 по 7 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

02.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный (ул. Зеленая, ул. Озерная)

02.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино (ул. Луговая)

02.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

02.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная 2-я, ул. Молодежная)

02.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер)

02.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская)

02.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлое Поле (ул. 70 лет Октября, ул. Комсомольская)

02.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

02.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево (ул. Центральная)

02.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Валерия Тихонова)

02.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян

02.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский

02.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая)

02.07.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Покровка

02.07.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

п. Ильменёвский

02.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кинель-Черкассы (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Специалистов, ул. Ефремова, ул. 50 лет Октября)

02.07.2026 года с 08-30 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Комсомольская, ул. Бузыцкого, ул. Солнечная, ул. Ефросинина, ул. Луговая, ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева, ул. Северная, ул. Заречная)

02.07.2026 года с 08-30 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новая Васильевка

02.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки

02.07.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Большая Рязань

02.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Белозерки

02.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п. Семеновка, СДТ Огонек-1

02.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Крестьянская, ул. Советская, ул. Набережная)

02.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Большая Черниговка (ул. Яблоневая)

02.07.2026 года с 13-00 до 14-30 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Красноармейское ул. Шоссейная, ул. Октябрьская, пл. Центральная, ул. Первомайская, ул. Степная, ул. Луговая, ул. Дальняя, ул. Лесная, пл. Строителей, ул. Зеленая, пер. Кооперативный

02.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Южная, ул. Солодухина, ул. Тимирязева)

03.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

03.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

03.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

03.07.2026 года с 9-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Мирогородская, ул. Дружбы, ул. Зеленодольская, ул. Раздольная, ул. Долинная, ул. Крутогорская, ул. Лиственная, ул. Просторная, ул. Тенистая, ул. Хвойная, ул. Холмистая).

03.07.2026 года с 9-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Земляничная, ул. Веселая, ул. Альпийская, ул. Лазурная, ул. Дивная, ул. Прибрежная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).

03.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино (ул. Придорожная).

03.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Н. Суркино

03.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Васильевка

03.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Аделаидовка

03.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)

03.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

03.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная 2-я, ул. Молодежная).

03.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).

03.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

03.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлое Поле (ул. 70 лет Октября, ул. Комсомольская).

03.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

03.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево (ул. Центральная).

03.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Валерия Тихонова).

03.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

03.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).

03.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Н. Суркино

03.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Васильевка

03.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Аделаидовка

03.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Крестьянская, ул. Советская, ул. Набережная)

03.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Иргизский (ул. Заречная)

03.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Кировский

03.07.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Сусканская, ул. Механизаторов, ул. Георгиевская, ул. Спортивная, ул. Невская)

06.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Никитинка

07.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Зеленогорск

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.