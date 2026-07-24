В девяти районах области временно отключат свет с 25 по 28 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
25.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Раковка (ул. Кооперативная, ул. Школьная, ул. Комсомольская).
25.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Богатовский район:
с. Съезжее (ул. Советская, ул. Молодежная)
26.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Богатовский район:
с. Съезжее (ул. Советская, ул. Молодежная)
26.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Мордово (ул. Верхняя, ул. Центральная);
27.07.2026 года с 8-00 до 13-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Кротовка (ул. Речная, ул. Центральная, ул. Кольцевая).
27.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).
27.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).
27.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).
27.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Старая Чаговка (ул. Лесная).
27.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).
27.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).
27.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Нижняя Быковка
27.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Шабаловка
27.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Средняя Быковка
27.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Новая Орловка
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Новый Буян (п. Горьковский).
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача)
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Рябиновая, ул. Липовая).
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Лесной, ул. Советская).
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Жареный Бугор (ул. Садовая).
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Русская Селитьба (ул. Первомайская).
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлое Поле (ул. Липовая).
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Буровик
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Восход
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СТД Зеленая Роща (ул. Зеленая).
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок
27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Мухутдинова)
27.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)
27.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Жемковка (ул. Юбилейная)
27.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Заборовка
27.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Висла
27.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Бахилово;
27.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
ул. Малиновая, ул. Грушевая, ул. Абрикосовая, ул. Ореховая, ул. Сливовая, ул. Клубничная, ул. Облепиховая, ул. Виноградная, ул. Лимонная, ул. Апельсиновая, ул. Вишневая, ул. Яблоневая, ул. Лесная, ул. Дубовая, ул. Кленовая
27.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань ул. Старо Лиманская, ул. Лиманская
27.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колокольцовка
28.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Сосновый Солонец (ул. Ленинградская, ул. Чапаева);
28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).
28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)
28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).
28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).
28.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Нижняя Быковка
28.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Шабаловка
28.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Средняя Быковка
28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).
28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).
28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).
28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Старая Чаговка (ул. Лесная).
28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).
28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.