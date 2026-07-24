В девяти районах области временно отключат свет с 25 по 28 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

25.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Кооперативная, ул. Школьная, ул. Комсомольская).

25.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Съезжее (ул. Советская, ул. Молодежная)

26.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Съезжее (ул. Советская, ул. Молодежная)

26.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мордово (ул. Верхняя, ул. Центральная);

27.07.2026 года с 8-00 до 13-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Кротовка (ул. Речная, ул. Центральная, ул. Кольцевая).

27.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).

27.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).

27.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).

27.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Старая Чаговка (ул. Лесная).

27.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).

27.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).

27.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Нижняя Быковка

27.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шабаловка

27.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Средняя Быковка

27.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Рябиновая, ул. Липовая).

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесной, ул. Советская).

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Жареный Бугор (ул. Садовая).

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Русская Селитьба (ул. Первомайская).

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Липовая).

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СТД Зеленая Роща (ул. Зеленая).

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок

27.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Мухутдинова)

27.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)

27.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка (ул. Юбилейная)

27.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка

27.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Висла

27.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Бахилово;

27.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

ул. Малиновая, ул. Грушевая, ул. Абрикосовая, ул. Ореховая, ул. Сливовая, ул. Клубничная, ул. Облепиховая, ул. Виноградная, ул. Лимонная, ул. Апельсиновая, ул. Вишневая, ул. Яблоневая, ул. Лесная, ул. Дубовая, ул. Кленовая

27.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань ул. Старо Лиманская, ул. Лиманская

27.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колокольцовка

28.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Ленинградская, ул. Чапаева);

28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская)

28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).

28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

28.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Нижняя Быковка

28.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шабаловка

28.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Средняя Быковка

28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).

28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).

28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).

28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Старая Чаговка (ул. Лесная).

28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).

28.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.