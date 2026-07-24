В приложении ОТП Банка появилась возможность оплаты подписки на Perplexity

ОТП Банк расширил перечень зарубежных цифровых сервисов, доступных для оплаты в мобильном приложении. Теперь клиенты могут оформить подписку на Perplexity — популярный AI-сервис для поиска информации, анализа данных и работы с контентом.

"Мы продолжаем добавлять в витрину зарубежных сервисов наиболее востребованные цифровые продукты. Наша задача — сделать доступ к ним простым и удобным: оформить подписку можно за несколько кликов прямо в мобильном приложении ОТП-Банка", — отметил Григорий Мирзоян, директор по развитию продуктов с дополнительной ценностью ОТП Банка.

Для оплаты необходимо открыть в приложении раздел "Оформить", перейти в витрину "Польза+", выбрать "Зарубежные сервисы", найти Perplexity и оплатить подписку через СБП.