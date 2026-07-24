В Самарской области 10‑летний мальчик погиб из‑за действий охранника

В Тольятти охранник подозревается в причастности к гибели 10‑летнего мальчика, информирует СУ СК по Самарской области.

В четверг вечером, 23 июля, по данным следствия, на охраняемой территории у здания ресурсоснабжающей организации произошел роковой инцидент. 58‑летний сотрудник частного охранного предприятия заметил на объекте ребенка, который перебирался через забор. Мужчина схватил мальчика и с силой потянул на себя, в результате ребенок получил тяжелые травмы от прутьев ограждения.

На следующий день пострадавший скончался в больнице.

В отношении охранника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). "Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в управлении.