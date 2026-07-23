На трассе близ Кинеля столкнулись Audi и "Газель"

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В четверг, 23 июля, в Кинельском районе на трассе Кинель — Богатое случилось ДТП с пострадавшим, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"