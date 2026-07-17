В Самаре "Газель" столкнулась со стоящим на "красный" ВАЗом

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В четверг, 16 июля, в Кировском районе Самары автомобиль Газ 2705 врезался в стоящий на красный сигнал светофора ВАЗ 21041, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области