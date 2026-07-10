В Кошкинском районе два ВАЗа столкнулись лоб в лоб, есть погибшие

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В пятницу, 10 июля, в 18:44 в Кошкинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"