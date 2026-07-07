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ДТП Происшествия

Бастрыкину пожаловались на иностранца, из-за которого пострадали пенсионеры в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В редакцию обратился житель Тольятти. Он пожаловался на итог расследования дела о ДТП, в котором пострадали его пожилые родители.

Алексей Ф. вспоминает: ДТП случилось 3 декабря 2024 года.

"Виновник — гражданин Узбекистана, который на автомобиле Kia Optima летел по городу со скоростью 116,63 км/ч на запрещающий красный сигнал светофора. Он протаранил машину пенсионеров — заслуженных ветеранов труда. В результате пожилая супружеская пара была госпитализирована", — рассказывает Алексей.

По словам мужчины, у 70-летнего отца — необратимые последствия для здоровья. Например, нога стала короче другой на 4 см. Пенсионер перенес две операции и был лежачим 9 месяцев. Теперь в бедре титановая пластина.

"Из-за травм отец перенес инфаркт, ИВЛ, реанимацию, массивную анемию из-за большой потери крови, тромбоз нижних конечностей, застойную пневмонию и смертельно опасную ТЭЛА. Ему дали инвалидность 2 группы, и сейчас предстоит уже 3-я операция по установке титановой пластины в ключицу", — рассказывает Алексей, показывая документы из больницы.

У пострадавшей пенсионерки тоже зафиксирован вред здоровью. Например, субарахноидальное кровоизлияние (САК). Да и на память о жуткой аварии остался шрам на лице. Но, как считают потерпевшие, виновник всего этого ужаса в их жизни отделался очень легко.

"На место ДТП изначально приехали обычные инспекторы на служебной Skoda, а следом — полицейский внедорожник Haval (вероятно, руководство). После короткого нахождения на месте ДТП начальство на Haval спешно уехало, а оставшиеся сотрудники на Skoda ограничились лишь "выдохом" в алкотестер на месте. Не направили почему-то на полноценное медицинское освидетельствование в наркологический диспансер", — утверждает сын пострадавших.

Дальше, по мнению Алексея, автоэксперты почему-то обвинили пенсионера в том, что он "не уступил дорогу" летящей на красный машине.

"Судья Центрального района Тольятти Ласкина Е.А. дала виновнику-мигранту всего 320 часов обязательных работ (подметания улиц) за искалеченные жизни ветеранов! Мы написали жалобы Александру Бастрыкину", — рассказал сын потерпевших.

При этом, у стороны пострадавших вызывает подозрение тот факт, что один из адвокатов виновника ДТП и сам раньше работал "в органах".

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