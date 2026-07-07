Самарская область отметит День семьи, любви и верности фестивалем "Счастливы быть вместе"

С 4 по 12 июля во всех муниципальных образованиях Самарской области в рамках народного фестиваля традиций "Счастливы быть вместе" пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.
Основные торжества состоятся 8 июля 2026 года. В Самаре на площади Славы с 11:00 до 20:00 будет работать информационная площадка "Повесть о Петре и Февронии Муромских". Для жителей и гостей региона организованы: аллея юбилейных свадеб, квиз о жизни святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, тематические фотозоны, возможность отправки поздравительных открыток родным и близким и многое другое.
На Софийской набережной кинотеатр под открытым небом "Филин" приглашает на площадку "Русская культура о семейных ценностях". В программе с 17:00 до 19:00: лекторий об истории свадебных традиций Самарской области и исторических личностях, открытый диалог о семье, мастер-классы по созданию семейных оберегов, интерактивный квест "Семейные реликвии".
В 20:00 артисты театра для детей и молодежи "Мастерская" представят спектакль по мотивам сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек".
На медиафасадах склона площади Славы в дни празднования будет демонстрироваться фотовыставка о семьях Самарской области, посвященная Году Единства народов России.
Концертные программы, интерактивы и мастер-классы, посвященные Дню семьи, любви и верности, пройдут во всех муниципальных образованиях Самарской области. Важнейшей составляющей праздника станут церемонии вручения общественной награды — медали "За любовь и верность" — 70 семьям региона.
В Тольятти в культурном центре "Автоград" состоится городской праздничный концерт "Добрые сердца вместе". Запланированы выступления артистов, развлекательная и анимационная программа для детей, поэтические чтения произведений о семейных ценностях, выставка детских поделок и картин художников Самарской области и Сибири.
В Кинельском районе (с. Малая Малышевка) пройдет фестиваль многодетных семей "ПроДом". В программе: торжественное открытие фотовыставки "Счастье в фокусе" с более чем 80 профессиональными работами, рассказывающими о ценностях, традициях и национальном колорите 25 многодетных семей Кинельского района; работа интерактивных площадок "Дом под открытым небом"; инсталляция "Семейная чаша"; мастер-классы отцов-ремесленников.
В Шигонском районе состоится чествование 70 супружеских пар. Также пройдет красочное дефиле — "Парад детских колясок", оформленных в ярком и неповторимом стиле.
День семьи, любви и верности объединяет людей разных поколений, национальностей, вероисповеданий и взглядов вокруг вечных ценностей: семьи, взаимопонимания, поддержки и любви. Приглашаем жителей и гостей Самарской области стать частью светлого и душевного праздника!
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!