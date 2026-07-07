Самарская область отметит День семьи, любви и верности фестивалем "Счастливы быть вместе"

С 4 по 12 июля во всех муниципальных образованиях Самарской области в рамках народного фестиваля традиций "Счастливы быть вместе" пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Основные торжества состоятся 8 июля 2026 года. В Самаре на площади Славы с 11:00 до 20:00 будет работать информационная площадка "Повесть о Петре и Февронии Муромских". Для жителей и гостей региона организованы: аллея юбилейных свадеб, квиз о жизни святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, тематические фотозоны, возможность отправки поздравительных открыток родным и близким и многое другое.

На Софийской набережной кинотеатр под открытым небом "Филин" приглашает на площадку "Русская культура о семейных ценностях". В программе с 17:00 до 19:00: лекторий об истории свадебных традиций Самарской области и исторических личностях, открытый диалог о семье, мастер-классы по созданию семейных оберегов, интерактивный квест "Семейные реликвии".

В 20:00 артисты театра для детей и молодежи "Мастерская" представят спектакль по мотивам сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек".

На медиафасадах склона площади Славы в дни празднования будет демонстрироваться фотовыставка о семьях Самарской области, посвященная Году Единства народов России.

Концертные программы, интерактивы и мастер-классы, посвященные Дню семьи, любви и верности, пройдут во всех муниципальных образованиях Самарской области. Важнейшей составляющей праздника станут церемонии вручения общественной награды — медали "За любовь и верность" — 70 семьям региона.

В Тольятти в культурном центре "Автоград" состоится городской праздничный концерт "Добрые сердца вместе". Запланированы выступления артистов, развлекательная и анимационная программа для детей, поэтические чтения произведений о семейных ценностях, выставка детских поделок и картин художников Самарской области и Сибири.

В Кинельском районе (с. Малая Малышевка) пройдет фестиваль многодетных семей "ПроДом". В программе: торжественное открытие фотовыставки "Счастье в фокусе" с более чем 80 профессиональными работами, рассказывающими о ценностях, традициях и национальном колорите 25 многодетных семей Кинельского района; работа интерактивных площадок "Дом под открытым небом"; инсталляция "Семейная чаша"; мастер-классы отцов-ремесленников.

В Шигонском районе состоится чествование 70 супружеских пар. Также пройдет красочное дефиле — "Парад детских колясок", оформленных в ярком и неповторимом стиле.

День семьи, любви и верности объединяет людей разных поколений, национальностей, вероисповеданий и взглядов вокруг вечных ценностей: семьи, взаимопонимания, поддержки и любви. Приглашаем жителей и гостей Самарской области стать частью светлого и душевного праздника!