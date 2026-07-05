В Самарской области ожидаются жара, гроза и град

В понедельник, 6 июля, местами в Самарской области ожидаются гроза, град, ливень, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, жара +30С, сообщает РСЧС Самарской области.

"Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа. Сократите время пребывания на открытой местности", - предупреждают спасатели.