Мэрия Самары опубликовала итоги обсуждений по строительству протестантского храма

Мэрия Самары опубликовала результаты общественных обсуждений по вопросу планируемого строительства храма церкви протестантов-пятидесятников "Христианская миссия" в Куйбышевском районе.

Напомним, жителям предлагали высказать свое мнение о возможности использования двух участков на пересечении улиц Шоссейной и Ростовской под религиозные нужды.

При этом в документах мэрии заявитель указан не был. Приводились лишь варианты визуализации объекта, по которым было понятно, что речь идет не о классической церкви или мечети.

О том, что храм собирается строить церковь пятидесятников "Христианская миссия", на днях стало известно из акта историко-культурной экспертизы, опубликованного Госинспекцией охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Впрочем, голосование было столь дружным и необычно массовым для таких объектов, что, вероятно, принимавшие в нем участие, знали, о каком именно объекте идет речь. Все 42 участника слушаний высказали положительное мнение. Многие при этом были весьма эмоциональны. Вот примеры оставленных мнений:

"Считаю, что для Самары это одно из знаменательных событий, чтобы на территории города был возведен Евангельский храм";

"Я выражаю свое положительное мнение!!! Мне кажется здорово, если моя страна будет расти духовно!!!";

"Классно будет!!! Точно лучше, чем наливайки, вейпы и прочее!!! Место, где будет общение, прославление!!!".

Решение по итогам слушаний предстоит принимать горадминистрации.