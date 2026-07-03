Мэрия Самары опубликовала итоги обсуждений по строительству протестантского храма

Мэрия Самары опубликовала результаты общественных обсуждений по вопросу планируемого строительства храма церкви протестантов-пятидесятников "Христианская миссия" в Куйбышевском районе.
Напомним, жителям предлагали высказать свое мнение о возможности использования двух участков на пересечении улиц Шоссейной и Ростовской под религиозные нужды.
При этом в документах мэрии заявитель указан не был. Приводились лишь варианты визуализации объекта, по которым было понятно, что речь идет не о классической церкви или мечети.
О том, что храм собирается строить церковь пятидесятников "Христианская миссия", на днях стало известно из акта историко-культурной экспертизы, опубликованного Госинспекцией охраны объектов культурного наследия Самарской области.
Впрочем, голосование было столь дружным и необычно массовым для таких объектов, что, вероятно, принимавшие в нем участие, знали, о каком именно объекте идет речь. Все 42 участника слушаний высказали положительное мнение. Многие при этом были весьма эмоциональны. Вот примеры оставленных мнений:
"Считаю, что для Самары это одно из знаменательных событий, чтобы на территории города был возведен Евангельский храм";
"Я выражаю свое положительное мнение!!! Мне кажется здорово, если моя страна будет расти духовно!!!";
"Классно будет!!! Точно лучше, чем наливайки, вейпы и прочее!!! Место, где будет общение, прославление!!!".
Решение по итогам слушаний предстоит принимать горадминистрации.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.