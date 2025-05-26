"Мало научить — нужно воспитать": юбилей храма Святой Татьяны при СамГТУ

В понедельник, 26 мая, в Самарском государственном техническом университете прошли торжественные мероприятия, посвященные 25-летней годовщине первого в Самаре университетского храма, носящего имя святой Татианы.

В 2000 г. в СамГТУ по инициативе ректора Владимира Калашникова и при поддержке архиепископа Самарского и Сызранского Сергия был открыт первый в области университетский храм в честь святой Татьяны Римской, покровительницы студентов. Первое богослужение состоялось 19 июня, в День Святого Духа, под руководством владыки Сергия, ознаменовав начало духовной жизни в университете.

День юбилея начался с торжественного богослужения, которое провел иеромонах Герасим Вертей, настоятель храма и доцент кафедры "Философия и социально-гуманитарные науки". Перед началом службы отец Герасим призвал всех гостей мероприятия зайти внутрь домового храма, с доброй укоризной объявив: "Все, кто стоят в дверях храма, не пускают прихожан!"

Затем состоялась конференция "Русская православная Церковь и высшее образование", перед началом которой гости могли изучить выставку, посвященную историческим аспектам взаимоотношения церкви и образования в России.

В обсуждении приняли участие представители духовенства, администрации Политеха и студенты самарских вузов. На конференции поднимались вопросы становления христианина, философии разума, неоязычества и роли университетского храма в просвещении молодежи. Ректор Самарской духовной семинарии, протоиерей Максим Кокарев в своем докладе подчеркнул важную идею: "Мало научить — нужно воспитать!".

Храм Святой Татьяны — первый из семи университетских храмов Самары и второй в России, он является местом притяжения для ученых. Отец Герасим отметил, что распространение образованности, включая университетское образование, в нашей стране несомненно связано с деятельностью церкви. По его мнению, между религиозными убеждениями и научным знанием нет противоречий, поскольку они исследуют разные аспекты реальности.

Кроме того, настоятель храма анонсировал новый патриарший проект, цель которого изучение Святого Писания. Программа начнет действовать с сентября следующего учебного года.