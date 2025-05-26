"Мало научить — нужно воспитать": юбилей храма Святой Татьяны при СамГТУ

В понедельник, 26 мая, в Самарском государственном техническом университете прошли торжественные мероприятия, посвященные 25-летней годовщине первого в Самаре университетского храма, носящего имя святой Татианы.
В 2000 г. в СамГТУ по инициативе ректора Владимира Калашникова и при поддержке архиепископа Самарского и Сызранского Сергия был открыт первый в области университетский храм в честь святой Татьяны Римской, покровительницы студентов. Первое богослужение состоялось 19 июня, в День Святого Духа, под руководством владыки Сергия, ознаменовав начало духовной жизни в университете.
День юбилея начался с торжественного богослужения, которое провел иеромонах Герасим Вертей, настоятель храма и доцент кафедры "Философия и социально-гуманитарные науки". Перед началом службы отец Герасим призвал всех гостей мероприятия зайти внутрь домового храма, с доброй укоризной объявив: "Все, кто стоят в дверях храма, не пускают прихожан!"
Затем состоялась конференция "Русская православная Церковь и высшее образование", перед началом которой гости могли изучить выставку, посвященную историческим аспектам взаимоотношения церкви и образования в России.
В обсуждении приняли участие представители духовенства, администрации Политеха и студенты самарских вузов. На конференции поднимались вопросы становления христианина, философии разума, неоязычества и роли университетского храма в просвещении молодежи. Ректор Самарской духовной семинарии, протоиерей Максим Кокарев в своем докладе подчеркнул важную идею: "Мало научить — нужно воспитать!".
Храм Святой Татьяны — первый из семи университетских храмов Самары и второй в России, он является местом притяжения для ученых. Отец Герасим отметил, что распространение образованности, включая университетское образование, в нашей стране несомненно связано с деятельностью церкви. По его мнению, между религиозными убеждениями и научным знанием нет противоречий, поскольку они исследуют разные аспекты реальности.
Кроме того, настоятель храма анонсировал новый патриарший проект, цель которого изучение Святого Писания. Программа начнет действовать с сентября следующего учебного года.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.