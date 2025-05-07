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Религия Общество

В Александро-Чагринском монастыре пройдет молодежный фестиваль "Сиреневые звоны"

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 11 мая, на территории восстанавливаемого Покровского Александро-Чагринского женского монастыря (пос. Кировский, Красноармейский район) пройдет V молодежный фестиваль "Сиреневые звоны в Чагринском" (12+).

Организаторы: администрация Красноармейского района, Самарское областное отделение Союза журналистов России, общественные организации.

Программа фестиваля:

• Сбор гостей — с 10:00;

• Концерт молодых исполнителей современной и духовной песни — 11:00;

• Колокольный звон-концерт;

• Работа полевой кухни;

• Экскурсия по обители, в которой могут принять участие все желающие.

Также запланированы мастер-классы:

• по колокольному звону,

• рисованию сирени и пейзажей,

• росписи пряников,

• изготовлению сувениров.

Для молодежи будет работать фото-зона.

Окончание фестиваля в 16:00.

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