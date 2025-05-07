В Александро-Чагринском монастыре пройдет молодежный фестиваль "Сиреневые звоны"

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В воскресенье, 11 мая, на территории восстанавливаемого Покровского Александро-Чагринского женского монастыря (пос. Кировский, Красноармейский район) пройдет V молодежный фестиваль "Сиреневые звоны в Чагринском" (12+).