Жителей и гостей Самары приглашают на концертную программу "Хранитель Церкви Русской"

В воскресенье, 29 июня, в 13:00 в зале торжественных собраний Софийского собора (ул. Соколова, 1а) пройдут празднования в честь 100-летия со дня преставления святителя Тихона, патриарха Всероссийского, сопровождающиеся принесением мощей великого святого. В рамках торжеств жители и гости города получат возможность принять участие в концертной программе "Хранитель Церкви Русской".

Литературно-музыкальную композицию представят сводный хор Самарской духовной семинарии под руководством профессора И.А.Пециной и Самарский губернский мужской хор "София" под руководством игумена Никона (Ратникова).

Кроме того, в концертной программе примут участие струнная группа симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением главного дирижера И.А.Мокерова и артисты Самарской филармонии Александр Внуков и Сергей Коргулев.

Организатором проведения принесения ковчега с мощами святителя Тихона по благословлению Святейшего Патриарха Кирилла выступает комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и благотворительного фонда "Царьград".

Концертная программа подготовлена при содействии Самарской епархии Русской Православной Церкви и правительства региона.

Вход свободный.