В самарских храмах пройдут крещенские богослужения

Стало известно, когда в храмах Самары пройдут крещенские богослужения.
В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией (ул. Соколова, 1а) 18 января, в 7:00 и в 9:00, пройдут Божественные литургии, в 11:00 — Великое освящение воды, в 17:00 начнется Всенощное бдение.
В понедельник, 19 января, Божественные литургии пройдут в 7:00 и 9:00, Великое освящение воды — в 11:00, Вечернее богослужение — в 17:00.
Вечерние богослужения начнутся в 17:00 в Храме в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11), соборе Преображения Господня (Ботаническая, 182а), храме в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия (ул. Ново-Садовая, 260), Храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135а) и других.
Напомним, в Самаре официальная купель будет располагаться на Волге, в районе Полевого спуска.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
