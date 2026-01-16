16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарских храмах пройдут крещенские богослужения Владыка Феодосий: "Важно, чтобы деятельность епархии не превращалась в самоцель, а была направлена на духовное преображение человека" В Самаре в день Крестного хода ограничат движение В Самаре состоится торжественный крестный ход в честь Собора Архистратига Михаила В Самаре пройдет крестный ход от Софийского храма до часовни Алексия Московского

Религия Общество

В самарских храмах пройдут крещенские богослужения

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стало известно, когда в храмах Самары пройдут крещенские богослужения.

Фото: Александра Ламзина

В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией (ул. Соколова, 1а) 18 января, в 7:00 и в 9:00, пройдут Божественные литургии, в 11:00 — Великое освящение воды, в 17:00 начнется Всенощное бдение.

В понедельник, 19 января, Божественные литургии пройдут в 7:00 и 9:00, Великое освящение воды — в 11:00, Вечернее богослужение — в 17:00.

Вечерние богослужения начнутся в 17:00 в Храме в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11), соборе Преображения Господня (Ботаническая, 182а), храме в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия (ул. Ново-Садовая, 260), Храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135а) и других.

Напомним, в Самаре официальная купель будет располагаться на Волге, в районе Полевого спуска.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Елизавета Коркина 11 марта 2023 13:57 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Фото на сайте

В Самаре прошел крестный ход: фото

В Самаре прошел крестный ход: фото

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1