В самарских храмах пройдут крещенские богослужения

Стало известно, когда в храмах Самары пройдут крещенские богослужения.

В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией (ул. Соколова, 1а) 18 января, в 7:00 и в 9:00, пройдут Божественные литургии, в 11:00 — Великое освящение воды, в 17:00 начнется Всенощное бдение.

В понедельник, 19 января, Божественные литургии пройдут в 7:00 и 9:00, Великое освящение воды — в 11:00, Вечернее богослужение — в 17:00.

Вечерние богослужения начнутся в 17:00 в Храме в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11), соборе Преображения Господня (Ботаническая, 182а), храме в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия (ул. Ново-Садовая, 260), Храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135а) и других.

Напомним, в Самаре официальная купель будет располагаться на Волге, в районе Полевого спуска.