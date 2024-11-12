Мэрия Самары одобрила использование под церкви трех участков

Администрация Самары опубликовала постановление, которым разрешила размещать религиозные объекты на трех участках. Ранее вопрос выносился на публичные слушания.

Напомним, среди участков — площадки на пересечении улиц Авроры и Гаражной, где ведется строительство церкви, и на острове Поджабном, где также планируют строить храм. Третий участок находится переулке Острогожском, 6 (рядом с пересечением улиц Советской и Ставропольской в Кировском районе), где уже существует церковь.