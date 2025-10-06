В Самаре прошел праздник русской культуры и спорта "Русский двор"

В воскресенье, 5 октября, около храма Божьей Матери "Неупиваемая чаша" в поселке Толевый прошел праздник русской культуры и спорта "Русский двор".

Организатор — Русская община Самары — познакомил гостей праздника с древними обычаями и традициями. Разнообразие активностей приятно удивило жителей поселка, которые прямо на празднике начали зазывать по телефону друзей и знакомых и приглашали присоединиться.

"Русский Двор" — мероприятие, на котором играют в русские спортивные игры, водят хороводы и учатся танцевать кадриль под фольклор, а также демонстрируют мастерство фланкировки и рубки шашкой. Проводить такие праздники с просветительской направленностью общину приглашают настоятели храмов.

"Сейчас часто в обществе пытаются найти национальную идею. Нашей национальной идеей всегда была православная вера. Будем надеяться, что сегодня с помощью праздников, которые проводит Русская Община, люди вспомнят о том, что является главным духовным стержнем Отечества. И может быть через эти праздники люди найдут путь к Богу и к единству, которое нам сегодня очень необходимо!", — говорит Андрей Мохов, настоятель храма Всех святых, в земле Русской просиявших, где летом этого года проходил Русский Двор.

Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Царевщины, Воскресенки, Толевого, Управленческого, Кинеля и других городов и поселков знакомятся на "Русских Дворах" с русскими традициями.

"На Русских Дворах нет зрителей, каждый гость — участник. Мужчины соревнуются на площадке гиревого спорта и крутки бревна, играют в русскую игру с мячом кила, пробуют себя в русском единоборстве буза. Сейчас начали возрождать лапту, которая пришлась по душе всем поколениям, мужчинам и женщинам. Много народных забав, творческих мастер-классов и подвижных игр для детей разного возраста", — рассказывает Илья Скрипа, организатор Русских Дворов Русской Общины Самара.

Яркие выступления фольклорных ансамблей Самарской области, выступления фланкировщиков из Самары, Новокуйбышевска и Кинеля и зрелищная рубка шашкой всегда вызывают много положительных эмоций у детей и взрослых.

"Собрались позитивные люди, которые любят нашу Россию, наш народ, семьи хорошие. Здесь очень интересно, много всего для детей и взрослых. С каждым разом все больше народа собирается, поэтому в перспективе могут быть масштабные Русские Дворы", — полагает гостья Русского Двора.

Большое количество людей на празднике увеличивает и ответственность за безопасность присутствующих. Каждый Русский Двор сопровождается охраной правопорядка дружинниками Русской Общины.

Организаторы отмечают, что провести Русский Двор вне территории храма становится проблематичным. Вместе с тем церковь, видя нападки на Русскую Общину по всем направлениям ее деятельности, взяла энтузиастов под свое крыло. Общине каждого региона определили окормляющего священника, под духовным руководством которого Русская Община будет действовать и развиваться. В Самарской области им стал ректор Самарской Духовной семинарии, кандидат теологии, доцент, настоятель Кирилло-Мариинского храма, пресс-секретарь Самарской епархии протоиерей Максим Кокорев.