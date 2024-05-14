18 и 19 мая по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия в Самаре состоится VII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки "Пасха над Волгой". Фестиваль "Пасха над Волгой" — одно из самых масштабных и ожидаемых событий среди исполнителей хоровой музыки и церковного пения. Фестиваль впервые прошел в 2016 году, и на сегодняшний день является одним из лучших музыкальных проектов Самарской митрополии и Поволжья в целом.

За годы проведения фестиваль стал площадкой не только для демонстрации исполнительского уровня коллективов, но также местом поиска новых творческих возможностей, пространством общения хоровых коллективов друг с другом и с ведущими специалистами в области хорового искусства. В разные годы в фестивале приняли участие порядка 580 участников из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ульяновска, Тулы, Рыбинска, Брянска, Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и т. д. В этом году свое участие подтвердили такие коллективы, как: Хоровая Капелла им. Л. Усцова Казанского Приволжского федерального университета; Архиерейский хор Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Белгорода; Камерный хор МГТУ им. Н. Э. Баумана "Гаудеамус".

Специальным гостем фестиваля станет лауреат всероссийских и международных конкурсов камерный хор "Нижний Новгород", созданный в 1973 году по инициативе народного артиста России, дирижера, композитора Льва Константиновича Сивухина.

В рамках фестиваля пройдет творческая встреча и мастер-класс от именитого российского дирижера, художественного руководителя и главного дирижера муниципального камерного хора "Нижний Новгород", доцента Нижегородской государственной консерватории им М. И. Глинки — Стольникова Ивана Михайловича.

Конкурсные прослушивания фестиваля начинаются 18 мая в 12.00. Гала-концерт состоится 19 мая в 18.00.

Все фестивальные мероприятия будут проходить в концертном зале собора в честь Софии Премудрости Божией (г. Самара, ул. Соколова, 1А).

Организаторами фестиваля выступают Самарская епархия, Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского г. о.Самара, Самарская областная федерация бокса, БФ "Спиридоновский — Никольский".

Вход на все мероприятия фестиваля "Пасха над Волгой" — свободный.