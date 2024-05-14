18 и 19 мая по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия в Самаре состоится VII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки "Пасха над Волгой". Фестиваль "Пасха над Волгой" — одно из самых масштабных и ожидаемых событий среди исполнителей хоровой музыки и церковного пения. Фестиваль впервые прошел в 2016 году, и на сегодняшний день является одним из лучших музыкальных проектов Самарской митрополии и Поволжья в целом.
За годы проведения фестиваль стал площадкой не только для демонстрации исполнительского уровня коллективов, но также местом поиска новых творческих возможностей, пространством общения хоровых коллективов друг с другом и с ведущими специалистами в области хорового искусства. В разные годы в фестивале приняли участие порядка 580 участников из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ульяновска, Тулы, Рыбинска, Брянска, Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и т. д. В этом году свое участие подтвердили такие коллективы, как: Хоровая Капелла им. Л. Усцова Казанского Приволжского федерального университета; Архиерейский хор Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Белгорода; Камерный хор МГТУ им. Н. Э. Баумана "Гаудеамус".
Специальным гостем фестиваля станет лауреат всероссийских и международных конкурсов камерный хор "Нижний Новгород", созданный в 1973 году по инициативе народного артиста России, дирижера, композитора Льва Константиновича Сивухина.
В рамках фестиваля пройдет творческая встреча и мастер-класс от именитого российского дирижера, художественного руководителя и главного дирижера муниципального камерного хора "Нижний Новгород", доцента Нижегородской государственной консерватории им М. И. Глинки — Стольникова Ивана Михайловича.
Конкурсные прослушивания фестиваля начинаются 18 мая в 12.00. Гала-концерт состоится 19 мая в 18.00.
Все фестивальные мероприятия будут проходить в концертном зале собора в честь Софии Премудрости Божией (г. Самара, ул. Соколова, 1А).
Организаторами фестиваля выступают Самарская епархия, Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского г. о.Самара, Самарская областная федерация бокса, БФ "Спиридоновский — Никольский".
Вход на все мероприятия фестиваля "Пасха над Волгой" — свободный.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.