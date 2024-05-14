16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре состоится VII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки "Пасха над Волгой" В Самаре в прямом эфире покажут Пасхальное богослужение в Софийском соборе В Самару привезут ковчег с мощами Петра и Февронии Муромских Мусульманская организация через суд добилась права на мечеть в Самаре Где в Самарской области на Крещение окунуться в прорубь: адреса

Религия Общество

В Самаре состоится VII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки "Пасха над Волгой"

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

18 и 19 мая по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия в Самаре состоится VII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки "Пасха над Волгой". Фестиваль "Пасха над Волгой" — одно из самых масштабных и ожидаемых событий среди исполнителей хоровой музыки и церковного пения. Фестиваль впервые прошел в 2016 году, и на сегодняшний день является одним из лучших музыкальных проектов Самарской митрополии и Поволжья в целом.

За годы проведения фестиваль стал площадкой не только для демонстрации исполнительского уровня коллективов, но также местом поиска новых творческих возможностей, пространством общения хоровых коллективов друг с другом и с ведущими специалистами в области хорового искусства. В разные годы в фестивале приняли участие порядка 580 участников из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ульяновска, Тулы, Рыбинска, Брянска, Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и т. д. В этом году свое участие подтвердили такие коллективы, как: Хоровая Капелла им. Л. Усцова Казанского Приволжского федерального университета; Архиерейский хор Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Белгорода; Камерный хор МГТУ им. Н. Э. Баумана "Гаудеамус".

Специальным гостем фестиваля станет лауреат всероссийских и международных конкурсов камерный хор "Нижний Новгород", созданный в 1973 году по инициативе народного артиста России, дирижера, композитора Льва Константиновича Сивухина.

В рамках фестиваля пройдет творческая встреча и мастер-класс от именитого российского дирижера, художественного руководителя и главного дирижера муниципального камерного хора "Нижний Новгород", доцента Нижегородской государственной консерватории им М. И. Глинки — Стольникова Ивана Михайловича.

Конкурсные прослушивания фестиваля начинаются 18 мая в 12.00. Гала-концерт состоится 19 мая в 18.00.

Все фестивальные мероприятия будут проходить в концертном зале собора в честь Софии Премудрости Божией (г. Самара, ул. Соколова, 1А).

Организаторами фестиваля выступают Самарская епархия, Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского г. о.Самара, Самарская областная федерация бокса, БФ "Спиридоновский — Никольский".

Вход на все мероприятия фестиваля "Пасха над Волгой" — свободный.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Елизавета Коркина 11 марта 2023 13:57 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Фото на сайте

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2