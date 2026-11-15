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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Два человека задохнулись в цистерне с остатками мазута в Жигулевске

ЖИГУЛЕВСК. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 ноября, спасатели поисково-спасательных отрядов Жигулевска и Тольятти проводили спасательные работы на территории промышленного предприятия в Жигулевске.

В железнодорожную цистерну с остатками мазута спустились двое мужчин без средств индивидуальной защиты. Надышавшись ядовитыми парами, они не смогли самостоятельно выбраться.

Спасатели в дыхательных аппаратах через заливной люк проникли внутрь цистерны. Протянув веревки, погибших подняли на поверхность.

Работы были осложнены замкнутостью помещения и сильной загазованностью воздуха внутри цистерны. Около часа потребовалось спасателям, чтобы вытащить тела наверх.

В спасательной операции задействовано четверо спасателей, два комплекта дыхательных аппаратов и аварийно-спасательный автомобиль.

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