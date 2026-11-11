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Над Самарской областью сбили БПЛА

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на 11 ноября в небе над Самарской областью сбиты вражеские БПЛА. Количество не уточняется.

"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 627 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ракетная опасность в регионе была объявлена 1:00, в 2:20 - отбой. С 4:30 до 10:30 в Самарской области действовал режим беспилотной опасности. 

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