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В Кошкинском районе упал самолет

КОШКИ. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 августа, в селе Новая Жизнь Кошкинского района упал легкомоторный самолет, сообщает Центральное МСУТ Следственного комитета России.

Фото: Центральное МСУТ СК России

Пилот получил травмы и находится в больнице. По данным ведомства, самолет проводил работы по обработке полей.

"Следственными органами Центрального МСУТ СК России выясняются все обстоятельства происшествия. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). После проведения всех необходимых проверочных действий будут определены причины происшествия и принято процессуальное решение", - указывается в сообщении.

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