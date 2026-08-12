В Кошкинском районе упал самолет

В среду, 12 августа, в селе Новая Жизнь Кошкинского района упал легкомоторный самолет, сообщает Центральное МСУТ Следственного комитета России.

Пилот получил травмы и находится в больнице. По данным ведомства, самолет проводил работы по обработке полей.

"Следственными органами Центрального МСУТ СК России выясняются все обстоятельства происшествия. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). После проведения всех необходимых проверочных действий будут определены причины происшествия и принято процессуальное решение", - указывается в сообщении.