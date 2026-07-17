Глава СК России запросил доклад о расследовании нападений бродячих собак на жителей в Самаре

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Жертвой нападения стаи безнадзорных собак стала жительница Промышленного района Самары. Женщина заявляла о необходимости отлова животных, но никаких мер принято не было. Спустя несколько дней та же стая проявила агрессию к 6‑летнему ребенку.