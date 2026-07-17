Глава СК России запросил доклад о расследовании нападений бродячих собак на жителей в Самаре

Жертвой нападения стаи безнадзорных собак стала жительница Промышленного района Самары. Женщина заявляла о необходимости отлова животных, но никаких мер принято не было. Спустя несколько дней та же стая проявила агрессию к 6‑летнему ребенку.
Следственные органы СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по данным фактам. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления Павлу Олейнику представить подробный доклад о ходе расследования и установленных деталях.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс