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Иван Носков: "В городском бюджете предусмотрели на добрые дела 8 млн рублей"

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подвели итоги первого городского конкурса грантов на социально значимые проекты НКО. На поддержку добрых дел в городском бюджете предусмотрено 8 млн рублей - на финансовую поддержку организациям, которые помогают выполнять важные задачи - поддерживать взрослых и детей с ОВЗ, организовывать досуг людям "серебряного" возраста, проводить важные культурные события и т.д. Об этом глава города Иван Носков рассказал в своем канале МАХ.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В число победителей вошел "Спортивный клуб "ЭМПИ" с проектом "Точка опоры: Первый шаг в карате". В рамках проекта ребята от 6 до 15 лет из малообеспеченных семей получат возможность пройти курс карате, пообщаться с психологом. Спортклуб получил грант в 510 тыс. рублей.

На организацию инклюзивных экскурсионных туров по Самарской области для самарцев с нарушениями зрения в рамках грантовой поддержки выделено 860 тыс. рублей. Это проект "Вектор жизни" от Благотворительного фонда помощи людям, затронутым ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями.

Также решено поддержать всеми любимый Международный кинофестиваль "Соль земли" в Самаре, который проводится силами Самарского областного общественного фонда "Поволжский историко-культурный фонд". В этом году кинофестиваль состоится в 19-й раз, заявки начали поступать задолго до события, и их уже более 500.

Почти 690 тыс. рублей выделили ТОС "Орбита" Промышленного района на проект "Живая сказка, куклы на ладони". Ребята района получат возможность стать создателями и артистами кукольного театра.

"В наше время гаджетов такие живые интерактивные занятия нужны и детям, и родителям. В целом все восемь социально значимых проектов НКО, представленные на конкурс, важны для самарцев. Поэтому помогаем совершать больше добрых и нужных дел для Самары", - пишет Иван Носков.

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