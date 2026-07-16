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Иван Носков: "Потенциал Самары огромен и всем нужно работать на благо города"

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Иван Носков встретился с волонтерами, которые помогали горожанам проголосовать по программе "Формирование комфортной городской среды" в этом году. Среди них много управляющих микрорайонами, то есть тех людей, которые чаще всего работают "на земле" и хорошо знают запросы жителей своего микрорайона. Об этом Иван Носков рассказал в своём канале МАХ.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

На встрече мэр вручил первым 28 волонтерам благодарственные письма, ответил на вопросы, затем участники пообщались о перспективах благоустройства и в целом о развитии Самары.

"На мой взгляд, Самара — это город с замечательными перспективами. У нас есть все: природный парк в 10 минутах от города, прекрасная Волга, развитая система туризма, любые современные предприятия сферы развлечений и культуры. Наши учреждения образования готовят кадры для самых разных областей экономики, в том числе и для промышленного комплекса, который в Самаре представлен множеством предприятий, среди которых есть и уникальные. Поэтому в городе много молодежи. Так что потенциал Самары огромен, но нам всем нужно включаться в работу на благо города. Волонтеры программы "Формирование комфортной городской среды" — это именно те люди, которые по мере своих сил и возможностей вкладываются в развитие Самары. Еще раз благодарю всех волонтеров и участников голосования за неравнодушие и гражданскую активность!", — пишет Иван Носков.

Напомним, в рейтинговом голосовании в этом году — семь лидеров. Первые три места заняли Сквер памяти ветеранов у дома № 5 на улице Силина, сквер у поликлиники № 13 и Сквер имени академика Н. Д. Кузнецова.

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