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Муниципалитеты Власть и политика

Александр Кузнецов покинул пост главы Волжского района

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Официально оформлена отставка Александра Кузнецова с поста главы Волжского района, который он занимал с приставкой врио с начала июня. На сайте правительства опубликовано соответствующее распоряжение губернатора от 13 июля.

Фото: samara.er.ru

Согласно документу, Кузнецов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Врио главы района назначен Алексей Целовальников, который с марта занимает пост замглавы по социальным вопросам.

По данным источников Волга Ньюс, Александр Кузнецов планирует продолжить карьеру в Федеральной налоговой службе в Москве.

Напомним, Кузнецов до назначения главой Волжского района с осени 2025 г. возглавлял министерство внутренней политики. До того он был мэром Чапаевска, главой Октябрьского района Самары и замом прокурора Самары.

Его предшественник в кресле главы Волжского района Александр Шарков был назначен министром по региональной безопасности.

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