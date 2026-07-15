Александр Кузнецов покинул пост главы Волжского района

Официально оформлена отставка Александра Кузнецова с поста главы Волжского района, который он занимал с приставкой врио с начала июня. На сайте правительства опубликовано соответствующее распоряжение губернатора от 13 июля.
Согласно документу, Кузнецов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Врио главы района назначен Алексей Целовальников, который с марта занимает пост замглавы по социальным вопросам.
По данным источников Волга Ньюс, Александр Кузнецов планирует продолжить карьеру в Федеральной налоговой службе в Москве.
Напомним, Кузнецов до назначения главой Волжского района с осени 2025 г. возглавлял министерство внутренней политики. До того он был мэром Чапаевска, главой Октябрьского района Самары и замом прокурора Самары.
Его предшественник в кресле главы Волжского района Александр Шарков был назначен министром по региональной безопасности.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.