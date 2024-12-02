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Муниципалитеты Власть и политика

Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область лидирует в России по числу судебных споров с гражданами по поводу расселения из аварийного жилья. Об этом в понедельник, 2 декабря, на оперативном совещании правительства заявил прокурор региона Сергей Берижицкий.

Фото: Руслан Крыльев

"Главы муниципальных образований, у меня одна к вам просьба и одно пожелание.  Если мы не будем напрямую общаться с людьми, мы никогда не решим проблему расселения жителей аварийных домов. Девять семей, город Самара. Их должны были расселить до 2018 года, а мы с ними спорим в суде. Когда провели рабочие встречи с этими гражданами, они нам заявили: "Вы нас зачем расселяете? У нас дом не аварийный. Оставьте нас в покое". И в результате с двух домов местная власть сняла статус аварийных. Люди успокоились", — привел пример прокурор.

По его мнению, чиновники безосновательно загружают суды работой:

"Давайте посмотрим, какие вопросы люди нам ставят. В частности, это выкупная цена. Но суды на стороне граждан. В 99% случаев выкупную цену увеличивают на 20-30%. Вы посмотрите, в чем причина низкой стоимости. Элементарно, когда делается оценкой, не учитывается рыночная стоимость земельного участка. Тогда возникает вопрос, а мы кому поручаем оценку? И почему с этих организаций не взыскиваем судебные расходы? Мы зачем суд-то загружаем, когда элементарно мы можем сами работу провести?".

Отдельно Сергей Берижицкий выделил ситуацию, сложившуюся в Безенчуке: "В декабре гражданам предъявляют исковые заявления о выселении. При этом в январе следующего года все исковые заявления суда отзываются только для того, чтобы войти в так называемый статус условного завершения. Но это уже на уровне преступления. Мы доказали вместе с коллегами из ФСБ и МВД".

Прокурор предложил региональным властям пересмотреть организацию работы по переселению граждан из аварийного жилья в органах власти муниципального уровня и заложить новые алгоритмы действия работы с людьми.

На совещании губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал глобальные изменения в данной сфере. Он потребовал от подчиненных сформировать список предложений по изменению законодательства и нормативных актов.

"Минстрой направит запрос в соответствующий комитет губдумы. Совместно нам необходимо подготовить ряд документов для решения таких запущенных и проблемных вопросах, как расселение из аварийного жилья, предоставление квартир отдельным категориям граждан и земельных участков многодетным семьям и участникам СВО. Нужно провести системную работу. Подготовить региональные законы, которые закрепят нормативно, что мы в течение 5 лет полностью по первому, по второму и по третьему вопросам решаем проблемы", — сказал глава региона.

По его словам, для разработки документов будет сформирована рабочая группа с участием представителей профильных министерств и депутатов губдумы. 

 

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