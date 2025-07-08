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Муниципалитеты Власть и политика

Машины — в сторону: как будут чистить снег грядущей зимой в Самаре

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Припаркованные автомобили, затрудняющие уборку снега, будут перемещать на соседние близлежащие территории. Проект соответствующего решения рассмотрели на заседании комитета думы Самары по развитию городской инфраструктуры и ЖКХ. Депутаты уверены, что изменения позволят упростить работу коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

При этом исполнители должны проинформировать людей, что их машина может быть перемещена, а также разместить данные в интернете. Сейчас разрабатывают регламент, где детально пропишут правила. Председатель думы Алексей Дегтев предложил применять такую практику и при проведении других работ, в том числе во время ремонта дорог.

Еще одно предложение касается перемещения крупногабаритного транспорта. Речь идет о ситуациях, когда автолюбители оставляют вдоль дорог фуры. Они простаивают целую зиму, мешая благоустройству прилегающих территорий.

Пока непонятно, за счет каких средств будет производиться перемещение машин. Все это будет прописано в будущем регламенте. По мнению депутатов, платить должны производители работ: коммунальные службы, если речь идет об уборке снега, или ресурсоснабжающие организации — если производится перекладка сетей. Еще один важный вопрос: как оповестить граждан о том, что машину эвакуировали в соседний двор. Уже прорабатывается несколько вариантов.

Своим мнением относительно изменений в Правила благоустройства, куда планируется включить и вопрос с перемещением мешающих городским работам авто, может поделиться любой житель Самары. Общественные обсуждения проходят с 5 июля по 7 августа.

Более подробный материал по этой теме читайте в номере газеты "Волжская коммуна" (12+) в среду, 9 июля.

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