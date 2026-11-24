С 23 по 24 ноября глава города Самары Иван Носков принимает участие в работе Международного муниципального форума, проходящего в Национальном центре "Россия" в Москве. Главная тема форума — "Устойчивая трансформация городов: ответ глобальным вызовам". Мероприятие организовано Фондом Росконгресс при поддержке Правительства РФ, МИД России, Минэкономразвития России, Совета Федерации, Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Форум объединил более 1000 представителей муниципального сообщества из 46 стран.

В торжественном открытии форума приняли участие заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев и сопредседатели ВАРМСУ — председатель Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук.

"Международный муниципальный форум показывает, что муниципальная власть сегодня — полноценный участник как внутренней, так и международной политики. Города заключают соглашения о побратимстве, запускают совместные проекты, учатся друг у друга. И чем активнее муниципалитеты включаются в эту работу, тем сильнее вся страна, — подчеркнул глава города Самары Иван Носков. — Для Самары это особенно актуально: мы крупный промышленный, научный и культурный центр Поволжья, и у нас есть что предложить партнерам — от космических и ИТ-компетенций до опыта восстановления архитектурного наследия. Город открыт к новым совместным проектам, а такие площадки ценны именно тем, что на них встречаются люди, настроенные работать".

Деловая программа Международного муниципального форума включает порядка 25 сессий по пяти трекам: "Экономика и инновации", "Международные отношения", "Устойчивое развитие муниципалитетов", "Кадры" и "Молодежные инициативы". Например, участники обсуждают, как выстроить диалог муниципальной власти и бизнеса, как государственно-частное партнерство работает в инфраструктурных проектах, как удержать и развивать персонал муниципалитетов, как обеспечить кадрами промышленные города. Отдельные дискуссии посвящены экономике наследия малых городов, развитию креативных индустрий через международное муниципальное сотрудничество. Глава города Самары Иван Носков принял участие в работе секции, посвященной практикам вовлечения граждан в решение вопросов развития территорий.

В рамках международного блока состоялась сессия "Побратимство как механизм развития территорий: от соглашений к совместным проектам", прошедшая в формате парных дискуссий с участием глав российских и зарубежных городов и экспертов по муниципальной дипломатии. Особое место в программе занял шестой Международный форум низкоуглеродных городов НЕАСПЕК ЭСКАТО ООН, посвященный устойчивому развитию городов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Параллельно на Международном муниципальном форуме проходит премия за лучшие муниципальные программы развития территорий и социальные инициативы БРИКС+, а также блок "Муниципалитеты как пространство единства: традиции, память, ценности" — про город как хранитель цивилизационного кода.

Напомним, ранее глава города Самары Иван Носков совместно с председателем городской Думы Сергеем Рязановым в составе делегации Самарской области принял участие во II Форуме-выставке "Большие решения малой родины", который проходил 21–22 ноября в Мастерской управления "Сенеж" в Москве.