В Самаре планируют разыграть на торгах право обслуживать 50 городских автобусных маршрутов на ближайшие три года по регулируемым тарифам - для этого выставят сразу шесть лотов. Соответствующее постановление подписал глава города Самара Иван Носков 16 ноября.
В городской администрации подтвердили информацию, отметив, что будет выставлено несколько лотов. Соответственно, перевозчики и их количество будут определены по итогам открытых торгов, как делали ранее. Это исключает монополию одной компании. По итогам торгов перевозки начнут работать с 1 января 2027 года.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток на автобусных маршрутах Самары вырос почти на 14%.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.