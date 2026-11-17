В Самаре планируют разыграть на торгах право обслуживать 50 городских автобусных маршрутов на ближайшие три года по регулируемым тарифам - для этого выставят сразу шесть лотов. Соответствующее постановление подписал глава города Самара Иван Носков 16 ноября.

В городской администрации подтвердили информацию, отметив, что будет выставлено несколько лотов. Соответственно, перевозчики и их количество будут определены по итогам открытых торгов, как делали ранее. Это исключает монополию одной компании. По итогам торгов перевозки начнут работать с 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток на автобусных маршрутах Самары вырос почти на 14%.