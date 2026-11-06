16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иван Носков: "В Самаре в срок завершена процедура запуска отопительного сезона" В Самаре высадили восемь тысяч деревьев и кустарников Иван Носков: "На уборку первого снега вышли 298 единиц техники и более 500 рабочих" Самара направит порядка 1 млрд рублей на уборку снега Иван Носков: "Новое, современное, комфортное жилье - отличный старт в жизни для молодых людей"

Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре высадили восемь тысяч деревьев и кустарников

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 349
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В областной столице меняют номенклатуру высаживаемых деревьев и подходы к уходу за посадками. О проделанной работе по озеленению и планах на ближайшие годы на пресс‑конференции в четверг, 5 ноября, рассказал заместитель главы города - руководитель департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский.

Фото: предоставлено автором

По словам заммэра, в городе необходимо снести около 20 тысяч деревьев. Такие масштабы Евгений Владимирский связывает с тем, что зеленый каркас города активно формировался в прошлом веке и деревья за десятилетия просто состарились. Также сыграло роль распространение вредителя - ясеневой златки: "Жители считают, что дерево заболевает и погибает в один год. На самом деле златка заходит в дерево, и оно умирает в течение трех-пяти лет. К середине ноября начнем снос деревьев на Волжском проспекте и на улице Максима Горького. В общем объеме на этот и следующий год под снос намечено порядка 20000 больных деревьев".

Власти успокаивают жителей: все поврежденные деревья постепенно заменяют здоровыми. По словам Евгения Владимирского, вместо ясеня могут посадить и декоративные яблони: "Конечно, необходимо менять номенклатуру, перечень деревьев, которые мы высаживаем, делать больший акцент на хвойных породах и деревьях, дающих аромат во время цветения".

В Самаре уже высадили восемь тысяч новых кустарников и деревьев. Теперь им надо окрепнуть. Помимо этого, необходимый запас саженцев на будущие годы уже сформирован в городском питомнике, который открылся в августе.

"То, что мы делаем сегодня, эффект даст через 10-15 лет. Не быстро, конечно, но правильно. Дополнительно по озеленению предприняли еще ряд действий. Во-первых, мы теперь внимательно смотрим на уход. Основное сейчас - это поддержание того, что высажено. Во-вторых, в этом году у нас создан питомник. Оттуда теперь дополнительно будут поставляться растения и цветы", - объясняет замглавы города.

Особый уход необходим на клумбах вблизи проезжей части. Здесь растения приживаются с трудом: даже при регулярном поливе и уходе удается сохранить до 70% посадок. "Мы видим, что в местах, где обеспечены тщательный уход и постоянный контроль, результаты заметно лучше, - поясняет Евгений Владимирский, - мало просто высадить растение, важно сопровождать его на каждом этапе".

Он также сообщил, что будут активнее использоваться такие форматы, как повышенные клумбы, кашпо, зеленые островки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Памяти

В Самаре прошел Парад Памяти

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6