В Самаре высадили восемь тысяч деревьев и кустарников

В областной столице меняют номенклатуру высаживаемых деревьев и подходы к уходу за посадками. О проделанной работе по озеленению и планах на ближайшие годы на пресс‑конференции в четверг, 5 ноября, рассказал заместитель главы города - руководитель департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский.
По словам заммэра, в городе необходимо снести около 20 тысяч деревьев. Такие масштабы Евгений Владимирский связывает с тем, что зеленый каркас города активно формировался в прошлом веке и деревья за десятилетия просто состарились. Также сыграло роль распространение вредителя - ясеневой златки: "Жители считают, что дерево заболевает и погибает в один год. На самом деле златка заходит в дерево, и оно умирает в течение трех-пяти лет. К середине ноября начнем снос деревьев на Волжском проспекте и на улице Максима Горького. В общем объеме на этот и следующий год под снос намечено порядка 20000 больных деревьев".
Власти успокаивают жителей: все поврежденные деревья постепенно заменяют здоровыми. По словам Евгения Владимирского, вместо ясеня могут посадить и декоративные яблони: "Конечно, необходимо менять номенклатуру, перечень деревьев, которые мы высаживаем, делать больший акцент на хвойных породах и деревьях, дающих аромат во время цветения".
В Самаре уже высадили восемь тысяч новых кустарников и деревьев. Теперь им надо окрепнуть. Помимо этого, необходимый запас саженцев на будущие годы уже сформирован в городском питомнике, который открылся в августе.
"То, что мы делаем сегодня, эффект даст через 10-15 лет. Не быстро, конечно, но правильно. Дополнительно по озеленению предприняли еще ряд действий. Во-первых, мы теперь внимательно смотрим на уход. Основное сейчас - это поддержание того, что высажено. Во-вторых, в этом году у нас создан питомник. Оттуда теперь дополнительно будут поставляться растения и цветы", - объясняет замглавы города.
Особый уход необходим на клумбах вблизи проезжей части. Здесь растения приживаются с трудом: даже при регулярном поливе и уходе удается сохранить до 70% посадок. "Мы видим, что в местах, где обеспечены тщательный уход и постоянный контроль, результаты заметно лучше, - поясняет Евгений Владимирский, - мало просто высадить растение, важно сопровождать его на каждом этапе".
Он также сообщил, что будут активнее использоваться такие форматы, как повышенные клумбы, кашпо, зеленые островки.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.