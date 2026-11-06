В Самаре высадили восемь тысяч деревьев и кустарников

В областной столице меняют номенклатуру высаживаемых деревьев и подходы к уходу за посадками. О проделанной работе по озеленению и планах на ближайшие годы на пресс‑конференции в четверг, 5 ноября, рассказал заместитель главы города - руководитель департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский.

По словам заммэра, в городе необходимо снести около 20 тысяч деревьев. Такие масштабы Евгений Владимирский связывает с тем, что зеленый каркас города активно формировался в прошлом веке и деревья за десятилетия просто состарились. Также сыграло роль распространение вредителя - ясеневой златки: "Жители считают, что дерево заболевает и погибает в один год. На самом деле златка заходит в дерево, и оно умирает в течение трех-пяти лет. К середине ноября начнем снос деревьев на Волжском проспекте и на улице Максима Горького. В общем объеме на этот и следующий год под снос намечено порядка 20000 больных деревьев".

Власти успокаивают жителей: все поврежденные деревья постепенно заменяют здоровыми. По словам Евгения Владимирского, вместо ясеня могут посадить и декоративные яблони: "Конечно, необходимо менять номенклатуру, перечень деревьев, которые мы высаживаем, делать больший акцент на хвойных породах и деревьях, дающих аромат во время цветения".

В Самаре уже высадили восемь тысяч новых кустарников и деревьев. Теперь им надо окрепнуть. Помимо этого, необходимый запас саженцев на будущие годы уже сформирован в городском питомнике, который открылся в августе.

"То, что мы делаем сегодня, эффект даст через 10-15 лет. Не быстро, конечно, но правильно. Дополнительно по озеленению предприняли еще ряд действий. Во-первых, мы теперь внимательно смотрим на уход. Основное сейчас - это поддержание того, что высажено. Во-вторых, в этом году у нас создан питомник. Оттуда теперь дополнительно будут поставляться растения и цветы", - объясняет замглавы города.

Особый уход необходим на клумбах вблизи проезжей части. Здесь растения приживаются с трудом: даже при регулярном поливе и уходе удается сохранить до 70% посадок. "Мы видим, что в местах, где обеспечены тщательный уход и постоянный контроль, результаты заметно лучше, - поясняет Евгений Владимирский, - мало просто высадить растение, важно сопровождать его на каждом этапе".

Он также сообщил, что будут активнее использоваться такие форматы, как повышенные клумбы, кашпо, зеленые островки.