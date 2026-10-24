Ушел из жизни бывший глава Чапаевска Дмитрий Блынский

В четверг, 15 октября, скончался бывший мэр Чапаевска Дмитрий Блынский. Об этом сообщил действующий глава города Александр Краснов.

Дмитрий Блынский был Почетным гражданином Чапаевска и возглавлял город в 2008–2016 годах. Он ушел из жизни на 70-м году жизни.