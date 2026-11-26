23 ноября глава города Самары Иван Носков принял участие в рабочей встрече с ректором Финансового университета при Правительстве РФ Станиславом Прокофьевым. Совместно с представителями Федеральной службы по финансовому мониторингу, Сретенской духовной академии, благотворительного фонда "Христианское милосердие" и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга они подвели промежуточные итоги образовательного проекта "Наследие: ориентиры будущего" за два года, а также обсудили новые форматы взаимодействия.

"В проекте "Наследие: ориентиры будущего" приняли участие почти 500 самарских школьников. Это дети военнослужащих, в том числе участников СВО, победители олимпиад и конкурсов — ребята, которые активно участвуют в общественной жизни города. Для каждого из них поездка в Москву — не просто путешествие, а первое серьезное знакомство с историей и культурой страны, возможность научиться распознавать финансовое мошенничество и понять, какие перспективы открываются после окончания школы. Самара, со своей стороны, открыта для дальнейшего сотрудничества и готова стать пилотным городом новых направлений этого и других проектов Финансового университета при Правительстве РФ", — подчеркнул глава города Самары Иван Носков.

В числе ключевых направлений развития проекта участники встречи обсудили перспективы тиражирования опыта Самары на весь регион. Также города-участники проекта сами смогут знакомить школьников с историко-культурным наследием родного края. По предложению Ивана Носкова непосредственное участие в этой работе должны принять педагоги, классные руководители — для них может быть организована переподготовка по методическим материалам Финансового университета при Правительстве РФ и Сретенской духовной академии. При этом ставший уже традиционным формат поездок школьников в Москву сохранится.

Также на встрече обсудили возможность проведения финала Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций на базе Самарского финансово-экономического колледжа, который является филиалом Финансового университета при Правительстве РФ.

"За два года наш проект прошел путь от пилотной идеи до движения, которое объединяет тысячи школьников по всей стране, и это движение мы планируем развивать и расширять. Особо отмечу организацию работы в Самаре: столь слаженного взаимодействия у нас не было ни с одним городом. Дети и педагоги здесь уже хорошо знают проект изнутри — они выстроили живую связь с университетом и академией. Поэтому рассматриваем Самару как пилотную площадку при запуске и развитии новых направлений. Суть в том, чтобы соединить финансовую безопасность и духовно-нравственную составляющую, ведь эти начала не существуют друг без друга", — сказал ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.

В этом году один из участников проекта "Наследие: ориентиры будущего" из Самары поступил в Финансовый университет на направление "Государственное и муниципальное управление" факультета "Высшая школа управления".

"В 2025 году я был участником проекта. Это был уникальный симбиоз светского и духовного мира: мы говорили и о финансовой грамотности, и об истории, культуре и смыслах, которые лежат глубже любых профессий. Возможно, именно это повлияло на мой выбор: я поступил в Финансовый университет при Правительстве РФ, а в перспективе мечтаю получить второе образование в Сретенской духовной академии", — поделился студент первого курса Финансового университета при Правительстве РФ Тимур Курбанов.

Все предложения, озвученные в ходе встречи, будут объединены в дорожную карту развития проекта в Самаре.