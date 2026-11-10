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Муниципалитеты Власть и политика

У мэрии Самары забрали полномочия по наружной рекламе

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 ноября, губернская дума приняла законопроект, который предусматривает передачу полномочий в сфере наружной рекламы от мэрии Самары региональному правительству. Документ сразу прошел два чтения.

Фото: Александра Ламзина

Законопроект предусматривает продление срока полномочий органов государственной власти Самарской области в сфере рекламы на неограниченный срок. Также предлагается внести в список этих полномочий утверждение и корректировку схемы размещения рекламных конструкций, определение типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке (в том числе требований к внешнему виду) на территории Самары.

Жесткое регулирование рынка наружной рекламы в Самарской области началось более 10 лет из-за обилия незаконных конструкций, особенно в столице региона. В 2014 году соответствующие полномочия получило министерство имущественных отношений региона. Для городов и сельских районов разработали схемы размещения рекламных конструкций, которые определяют разрешенные места для их установки и типы. Для монтажа таких объектов предприниматели должны получить разрешение. Незаконно установленные конструкции сносят.

В 2015 году Самаре вернули полномочия в сфере размещения наружной рекламы. Объяснялось это необходимостью повысить эффективность работы. Теперь вновь запускается обратный механизм. Теперь законодательные поправки должен подписать губернатор Вячеслав Федорищев. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года. 

Добавим, что мэрию Самары, как и другие муниципалитеты, ранее лишили полномочий в области градостроительной политики. Произошло это в рамках реформы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым. Теперь эту сферу регулирует профильное министерство правительства региона.

Глава региона высказывался и о возможности лишить Самару полномочий по управлению финансами.

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