Иван Носков: "Городские службы Самары придерживаются комплексного подхода при ремонте дорог и благоустройстве общественных пространств"

13 октября глава города Самары Иван Носков проверил ход работ на прилегающих квартальных участках вдоль новой дороги по улице Дачной, капитально отремонтированной по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2026 году. В этом году основные работы сосредоточены на территории Ленинского района: по согласованию с жителями специалисты завершили обустройство выездов из дворов, тротуары и газоны на шести участках. Суммарно уложено более 2 тысяч квадратных метров асфальта, свыше 2 тысяч квадратных метров газонов, заменено 15 люков колодцев и дождеприёмника, смонтировано более 360 метров бортовых камней.

"Городские службы Самары придерживаются комплексного подхода при ремонте дорог и благоустройстве общественных пространств. Помимо современной дороги по улице Дачной, жители получат удобные выезды из дворов, новые парковочные места, озеленённые газоны, инфраструктуру для маломобильных горожан и родителей с колясками. Также в этом году дорожники выйдут на небольшие участки в границах Железнодорожного района — основные работы там запланированы на следующий год. При планировании подходов к основной дороге учитываем мнение жителей", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Работы выполнены при выезде из дворов на ул. Дачной, 26-28 и 30-40А, пр. Карла Маркса, 20 и 49А, а также на примыкающей ул. Салтыкова-Щедрина. На Дачной обустроены два тротуара, ведущие к дому № 37; в работе — ремонт двух выходов из подъездов дома № 30, а также тротуара и парковочных карманов у дома № 49 по проспекту Карла Маркса.

"Заезд во дворы стал плавным, а инфраструктура — более доступной для жителей, экстренных и коммунальных служб, — отметил директор подрядной организации Марат Гумеров. — В процессе работ мы непрерывно взаимодействовали с районной администрацией и управляющими компаниями: они помогали оперативно оповещать жителей о необходимости переставить автомобили для беспрепятственной работы техники. Перед приёмкой участков вывезем остатки строительного мусора".

В ходе капремонта самой улицы Дачной, напомним, уложено более 9,3 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, около 5 тысяч квадратных метров тротуаров, оборудованы 54 новые светоточки, засеяно свыше 5,7 тысяч квадратных метров газонов, установлены 800 погонных метров ограждений, дорожные знаки и светофоры, устроены искусственные дорожные неровности, нанесена разметка. Также обустроены парковочные карманы и пандусы.

Отметим, в целом в этом году в Самаре взяли в работу 65 участков дорог. В том числе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали 41 объект совокупной протяжённостью более 32,6 км. Полный перечень участков улично-дорожной сети, где предусмотрен ремонт в 2026 году, доступен на сайте администрации города Самары.

Напомним, нацпроект "Инфраструктура для жизни" реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Данный нацпроект состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших нацпроектов, в числе которых "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", и государственных программ Российской Федерации.