Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ о размере и условиях назначения стимулирующих выплат главам муниципалитетов. Средства будут выделять из регионального бюджета.

Главы городов и районов области смогут рассчитывать на доплату за эффективную работу. Оценивать результативность будет администрация губернатора.

При достижении установленных показателей руководителям муниципалитетов будут назначать ежемесячное вознаграждение. Его размер определили на уровне 2,1 должностного оклада министра Самарской области. Первые выплаты назначат по итогам работы в октябре текущего года.

Предусмотрено и ежеквартальное вознаграждение. Размер тоже составит 2,1 должностного оклада министра. Первые выплаты глава муниципалитетам назначат только по итогам работы в I квартале 2027 года.