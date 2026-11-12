Установку оборудования для обеспечения работы платных парковок проверил глава Самары Иван Носков

10 ноября глава города Самары Иван Носков проверил ход обустройства первых зон, выделенных под платные парковки. В частности, осмотрел участки на Волжском проспекте, с которого стартовала установка периферийного оборудования фото- и видеофиксации. Первые 32 таких комплекса появятся уже в этом году, еще 15 — в следующем. Работы организованы в рамках проекта "Парковки63" — он реализуется администрацией города Самары и МКУ "Центр организации дорожного движения" совместно с бизнес-группой Сбер2В, предоставляющей решение "Цифровое парковочное пространство".

"Проект платных парковок — новый опыт для Самары, поэтому каждый технический и организационный этап держим на особом контроле. Современное парковочное пространство — это не просто набор дорожных знаков и разметка синего цвета, а единая "живая" автоматизированная система, где периферийное оборудование, серверная инфраструктура и программное обеспечение должны работать как одно целое. В Центре организации дорожного движения Самары на 100% готово внутреннее техническое оснащение. Сейчас проводят настройку системы, которая в числе прочего должна учитывать права жителей, имеющих льготы. Систему будем внедрять поэтапно, перед запуском жители получат максимум информации об условиях пользования приложением, разработанным Сбер2В", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Как доложили главе города, сейчас монтаж периферийного оборудования продолжается на улицах Максима Горького, Молодогвардейской, площади Революции, которые считаются наиболее запаркованными участками в центре Самары. Отметим, что при монтаже камер учитываются особенности исторического центра — опоры стилизованы под архитектуру прошлых эпох, в тон опор окрашены кронштейны.

"Все устанавливаемые камеры имеют систему кругового обзора 360 градусов. Панорамный комплекс позволяет одновременно мониторить заполняемость парковки, а также через контрольные снимки и видеопоток с заданным интервалом замерять время стоянки каждого автомобиля. Это необходимо для управления выделенными машиноместами онлайн — для фиксации транспорта, его регистрационных номеров, времени парковки и факта оплаты. Параллельно система будет выявлять нарушителей и автоматически формировать доказательную базу для вынесения штрафов за неоплаченную парковку", — рассказал руководитель Департамента транспорта администрации города Самары Андрей Карпочев.

Также в зонах платных парковок устанавливают информационные таблички, на которых отражены среди прочего стоимость парковки и способы бесконтактной оплаты. Параллельно ведутся работы по "прорисовке" зон платных парковок в автоматизированной системе. Для дополнительного мобильного контроля Центр обеспечения дорожного движения Самары подготовил два транспортных средства — они оснащены комплексами фото- и видео фиксации, GPS и ГЛОНАСС-модулями. Непосредственно в Центре установлено серверное оборудование и другое оснащение для работы системы "Парковка63".

Напомним, на создание программно-аппаратного комплекса "Парковки63" муниципальный контракт жизненного цикла — "под ключ" — был заключен в августе. Подрядчик берет на себя не только запуск всего комплекса, но и его техобслуживание и поддержку. На первом этапе оборудуют 28 платных парковочных зон, среди наиболее крупных — парковки на ул. Молодогвардейской и ул. Фрунзе, а также на ул. Максима Горького. Все парковочные пространства города будут бесплатными первые 15 минут, с 20:00 до 08:00 в будни и круглосуточно — в выходные.