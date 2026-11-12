За самовольное подключение газового оборудования, повлекшее аварию на газовых сетях МКД, оштрафован житель Жигулевска

"Газпром межрегионгаз Самара" обращает внимание потребителей газа на недопустимость несанкционированного вмешательства в систему газоснабжения и серьёзные риски, связанные с самовольной установкой газовых приборов.

С начала отопительного сезона в многоквартирном доме в городе Жигулевске зафиксирован случай самостоятельной замены газового водонагревателя одним из жителей, что стало причиной затопления газовых сетей. Попадание воды в газовую систему — одна из самых серьёзных аварий. Особенно опасна такая ситуация в условиях низких температур, когда вода внутри газовых труб может замерзнуть и серьезно повредить их, а сам нарушитель и жители всего дома (а иногда и близлежащих домов) могут остаться без воды и отопления.

Законодательство строго регламентирует ответственность за подобные нарушения. Согласно ст. 9.23 КоАП РФ:

— за самовольную замену внутридомового или внутриквартирного газового оборудования без привлечения специализированной организации гражданам грозит штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей;

— если нарушение привело к аварии либо создало непосредственную угрозу жизни и здоровью людей (ч. 5 ст. 9.23), штраф возрастает до 50 000 —150 000 рублей.

Помимо административной ответственности, газовая компания вправе приостановить услугу до полного устранения нарушений, а также предъявить требование о возмещении ущерба, причинённого системе газоснабжения.

Напоминаем: согласно Правилам пользования газом, утвержденным Постановлением Правительства РФ 14.05.2013 № 410, осуществлять монтаж газового оборудования и проводить все работы, связанные с обслуживанием газового оборудования при эксплуатации газа в быту, могут только специалисты газораспределительной организации. Непрофессиональный монтаж газовой техники может нарушить герметичность системы, спровоцировать утечку газа, стать причиной сбоев в работе оборудования и аварий на уровне дома или целого квартала, создав угрозу жизни и здоровью жителей.

В случае возникновения любой нештатной ситуации на газопроводе необходимо незамедлительно вызвать аварийную газовую службу: с мобильного телефона — 104 / 112, с городского — 04.