Водоснабжение жителей Хворостянского района восстановлено

В 17:30 восстановлено водоснабжение потребителей Хворостянского района, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, 11 ноября, в 9:20 на трубопроводе холодного водоснабжения произошел порыв, в связи с чем 31 многоквартирный дом, 960 частных жилых домов, а также пять социально значимых объектов остались без холодного водоснабжения.

Для граждан был организован бойлерный подвоз воды.

Обстоятельства коммунальной аварии проверит прокуратура.