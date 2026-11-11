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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Работники АО "Транснефть - Приволга" присоединились к просветительской акции "Большой этнографический диктант"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники аппарата управления и подразделений АО "Транснефть - Приволга" проверили свои знания в рамках просветительской акции "Большой этнографический диктант". Мероприятие проходило под девизом "Народов много — страна одна" и в этом году было приурочено к Году единства народов России.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Главная цель этнографического диктанта — привлечь внимание жителей страны к истории, культуре и традициям населяющих ее этносов. Кроме того, подобные мероприятия работают на укрепление межнационального согласия и единства народов Российской Федерации.

Площадкой для проверки знаний в очном формате стала Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ). Перед началом диктанта к участникам обратился известный самарский краевед и главный библиограф библиотеки Александр Завальный. Он отметил уникальность Самарской области, где в мире и согласии соседствуют представители более сотни национальностей.

На выполнение заданий диктанта отводилось 45 минут. За это время сотрудники предприятия вместе со школьниками, студентами и жителями региона ответили на 30 вопросов федерального уровня. Задания касались обычаев, языков, истории и культуры различных этносов, проживающих в России.

Активисты Волгоградского филиала выступили организаторами региональной площадки этнографического диктанта. Их тестирование состоялось в рамках празднования Дня народного единства.

"Проведение диктанта имеет глубокий символический смысл, — отметил участник акции, заместитель начальника Волгоградского филиала Алексей Тупиков. — Такие мероприятия — это живой диалог поколений. Когда наши коллеги собираются в одном зале, чтобы вместе вспомнить историю и традиции народов России, мы видим не статистику, а реальное единство. Это наш вклад в сохранение культурного кода страны и борьбу с попытками переписать историю".

Знания о народах родного края проверили и работники Бугурусланского, Самарского и Саратовского подразделений предприятия. В общей сложности участниками диктанта стали более 60 человек.

Официальные итоги акции будут подведены 12 декабря 2026 года — в День Конституции Российской Федерации. Все участники офлайн-формата получат электронные сертификаты, подтверждающие их уровень этнографической грамотности.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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