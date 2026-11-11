Работники АО "Транснефть - Приволга" присоединились к просветительской акции "Большой этнографический диктант"

Сотрудники аппарата управления и подразделений АО "Транснефть - Приволга" проверили свои знания в рамках просветительской акции "Большой этнографический диктант". Мероприятие проходило под девизом "Народов много — страна одна" и в этом году было приурочено к Году единства народов России.

Главная цель этнографического диктанта — привлечь внимание жителей страны к истории, культуре и традициям населяющих ее этносов. Кроме того, подобные мероприятия работают на укрепление межнационального согласия и единства народов Российской Федерации.

Площадкой для проверки знаний в очном формате стала Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ). Перед началом диктанта к участникам обратился известный самарский краевед и главный библиограф библиотеки Александр Завальный. Он отметил уникальность Самарской области, где в мире и согласии соседствуют представители более сотни национальностей.

На выполнение заданий диктанта отводилось 45 минут. За это время сотрудники предприятия вместе со школьниками, студентами и жителями региона ответили на 30 вопросов федерального уровня. Задания касались обычаев, языков, истории и культуры различных этносов, проживающих в России.

Активисты Волгоградского филиала выступили организаторами региональной площадки этнографического диктанта. Их тестирование состоялось в рамках празднования Дня народного единства.

"Проведение диктанта имеет глубокий символический смысл, — отметил участник акции, заместитель начальника Волгоградского филиала Алексей Тупиков. — Такие мероприятия — это живой диалог поколений. Когда наши коллеги собираются в одном зале, чтобы вместе вспомнить историю и традиции народов России, мы видим не статистику, а реальное единство. Это наш вклад в сохранение культурного кода страны и борьбу с попытками переписать историю".

Знания о народах родного края проверили и работники Бугурусланского, Самарского и Саратовского подразделений предприятия. В общей сложности участниками диктанта стали более 60 человек.

Официальные итоги акции будут подведены 12 декабря 2026 года — в День Конституции Российской Федерации. Все участники офлайн-формата получат электронные сертификаты, подтверждающие их уровень этнографической грамотности.