Человек-эпоха: ветеран "Самаранефтегаза" встретил 100-летие на родной земле

Свой сотый день рождения отпраздновал Илья Никандрович Филиппов — живая легенда АО "Самаранефтегаз" (входит НК "Роснефть"), почетный гражданин Похвистнево и ветеран Великой Отечественной войны. Его биография вобрала в себя историю всей страны, соединив суровые годы военного лихолетья с эпохой становления отечественной нефтяной промышленности.

В августе 1943 года семнадцатилетний парень из села Старое Мансуркино ушел защищать Родину. В составе автоматного взвода 403-го стрелкового полка он прошел через самые ожесточенные сражения за освобождение Прибалтики и Восточной Пруссии. Служба пехотинца-автоматчика требовала ежедневной отваги. Зимой 1944 года молодой боец получил тяжелое ранение ноги. После нескольких месяцев борьбы за здоровье в госпитале города Саратова сержант Филиппов вернулся домой в июне 1945 года. За проявленную доблесть его грудь украсили ордена Отечественной войны I и II степеней, а также медали "За Победу над Германией" и Жукова.

Мирное время поставило перед поколением победителей новые задачи. Начав трудовой путь в колхозе, с 1951 года Илья Никандрович связал свою жизнь с транспортом в нефтяной отрасли. Ключевой этап его биографии начался 12 ноября 1957 года, когда он сел за руль автомобиля в автотранспортной конторе НПУ "Кинельнефть". В те времена профессия водителя на промыслах была настоящим испытанием на прочность: там, где заканчивался асфальт, начиналось бездорожье. Технику и оборудование приходилось пробивать сквозь весеннюю грязь и снежные заносы, чтобы буровые установки не простаивали ни дня. Сорок лет, вплоть до апреля 1997 года, машина Ильи Филиппова выходила на линию в любую погоду.

Его самоотверженный труд был по достоинству оценен государством и предприятием. В арсенале ветерана — Почетная грамота Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР, медаль "Ветеран труда", десятки ведомственных поощрений. Накануне 80-летия Великой Победы заслуги Ильи Никандровича были увековечены на городском уровне — ему присвоили звание "Почетный гражданин города Похвистнево".

В знаменательный день юбиляра приехали поздравить представители Совета ветеранов и профсоюзной организации "Самаранефтегаза", передав герою подарки, а также слова глубокой благодарности за ратный подвиг и десятилетия созидательного труда.