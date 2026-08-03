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Человек-эпоха: ветеран "Самаранефтегаза" встретил 100-летие на родной земле

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Свой сотый день рождения отпраздновал Илья Никандрович Филиппов — живая легенда АО "Самаранефтегаз" (входит НК "Роснефть"), почетный гражданин Похвистнево и ветеран Великой Отечественной войны. Его биография вобрала в себя историю всей страны, соединив суровые годы военного лихолетья с эпохой становления отечественной нефтяной промышленности.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

В августе 1943 года семнадцатилетний парень из села Старое Мансуркино ушел защищать Родину. В составе автоматного взвода 403-го стрелкового полка он прошел через самые ожесточенные сражения за освобождение Прибалтики и Восточной Пруссии. Служба пехотинца-автоматчика требовала ежедневной отваги. Зимой 1944 года молодой боец получил тяжелое ранение ноги. После нескольких месяцев борьбы за здоровье в госпитале города Саратова сержант Филиппов вернулся домой в июне 1945 года. За проявленную доблесть его грудь украсили ордена Отечественной войны I и II степеней, а также медали "За Победу над Германией" и Жукова.

Мирное время поставило перед поколением победителей новые задачи. Начав трудовой путь в колхозе, с 1951 года Илья Никандрович связал свою жизнь с транспортом в нефтяной отрасли. Ключевой этап его биографии начался 12 ноября 1957 года, когда он сел за руль автомобиля в автотранспортной конторе НПУ "Кинельнефть". В те времена профессия водителя на промыслах была настоящим испытанием на прочность: там, где заканчивался асфальт, начиналось бездорожье. Технику и оборудование приходилось пробивать сквозь весеннюю грязь и снежные заносы, чтобы буровые установки не простаивали ни дня. Сорок лет, вплоть до апреля 1997 года, машина Ильи Филиппова выходила на линию в любую погоду.

Его самоотверженный труд был по достоинству оценен государством и предприятием. В арсенале ветерана — Почетная грамота Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР, медаль "Ветеран труда", десятки ведомственных поощрений. Накануне 80-летия Великой Победы заслуги Ильи Никандровича были увековечены на городском уровне — ему присвоили звание "Почетный гражданин города Похвистнево".

В знаменательный день юбиляра приехали поздравить представители Совета ветеранов и профсоюзной организации "Самаранефтегаза", передав герою подарки, а также слова глубокой благодарности за ратный подвиг и десятилетия созидательного труда.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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