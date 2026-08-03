Наркокурьеру из Тольятти грозит до 20 лет тюрьмы за создание тайников с закладками

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего ранее судимого безработного местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следствием установлено, что подсудимый, освободившись из мест лишения свободы после отбытия длительного срока наказания в колонии строгого режима за совершение аналогичного преступления, вновь вернулся к противоправной деятельности. В апреле 2026 г. обвиняемый вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами на получение оптовых партий наркотиков, заранее расфасованных на разовые дозы, и организацию тайников-закладок на территории Тольятти с последующей передачей координат.

Мужчина получил от неустановленного лица на сотовый телефон фотографию с координатами тайника-закладки наркотических средств: производного N-метилэфедрона, гашиша, мефедрона, смеси фрагментов бумаги и наркотического средства лизергид (ЛСД). Проследовав по координатам, обвиняемый забрал содержимое мастер-клада. Первую "массовую" закладку он сделал в пяти подъездах одного из домов по ул. Юбилейная в Тольятти. Еще несколько закладок он организовал в подъездах дома по соседству, а также в трех одного из домов по бульвару Орджоникидзе.

Спустя четыре часа после начала своей активной деятельности на территории 5 квартала Автозаводского района Тольятти злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на бульваре Космонавтов, где он намеревался аналогичным образом разместить имевшиеся при нем наркотики. По сделанным фотографиям, сохраненным им в сотовом телефоне, сотрудники полиции обнаружили все организованные им закладки и изъяли пакетики с запрещенными веществами. При проведении личного досмотра у закладчика в предметах одежды и в рюкзаке обнаружили и изъяли множество разовых доз, приготовленных к закладке.

Обстоятельства совершенных преступлений подсудимый не оспаривает, вину признал в полном объеме предъявленного ему обвинения, пояснив, что устроился курьером через Интернет. Работа заключалась в получении им на сотовый телефон координат тайников-закладок и раскладывании на территории Автозаводского района пакетиков с разовыми дозами.

За совершение указанного преступления тольяттинцу может быть назначено судом наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.