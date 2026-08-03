Наркокурьеру из Тольятти грозит до 20 лет тюрьмы за создание тайников с закладками

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего ранее судимого безработного местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Следствием установлено, что подсудимый, освободившись из мест лишения свободы после отбытия длительного срока наказания в колонии строгого режима за совершение аналогичного преступления, вновь вернулся к противоправной деятельности. В апреле 2026 г. обвиняемый вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами на получение оптовых партий наркотиков, заранее расфасованных на разовые дозы, и организацию тайников-закладок на территории Тольятти с последующей передачей координат.
Мужчина получил от неустановленного лица на сотовый телефон фотографию с координатами тайника-закладки наркотических средств: производного N-метилэфедрона, гашиша, мефедрона, смеси фрагментов бумаги и наркотического средства лизергид (ЛСД). Проследовав по координатам, обвиняемый забрал содержимое мастер-клада. Первую "массовую" закладку он сделал в пяти подъездах одного из домов по ул. Юбилейная в Тольятти. Еще несколько закладок он организовал в подъездах дома по соседству, а также в трех одного из домов по бульвару Орджоникидзе.
Спустя четыре часа после начала своей активной деятельности на территории 5 квартала Автозаводского района Тольятти злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на бульваре Космонавтов, где он намеревался аналогичным образом разместить имевшиеся при нем наркотики. По сделанным фотографиям, сохраненным им в сотовом телефоне, сотрудники полиции обнаружили все организованные им закладки и изъяли пакетики с запрещенными веществами. При проведении личного досмотра у закладчика в предметах одежды и в рюкзаке обнаружили и изъяли множество разовых доз, приготовленных к закладке.
Обстоятельства совершенных преступлений подсудимый не оспаривает, вину признал в полном объеме предъявленного ему обвинения, пояснив, что устроился курьером через Интернет. Работа заключалась в получении им на сотовый телефон координат тайников-закладок и раскладывании на территории Автозаводского района пакетиков с разовыми дозами.
За совершение указанного преступления тольяттинцу может быть назначено судом наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках